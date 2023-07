«Un mese di lavoro al cardiopalma» 

«Una corsa contro il tempo per il reperimento di quelle risorse finanziare che potessero garantire la continuità delle attività estive». Questa è la dinamica primaria che ha assorbito quasi completamente il lavoro della nuova amministrazione comunale guidata da Mauro Usai.

I programmi

A un mese esatto dall’insediamento del nuovo esecutivo, il primo cittadino traccia un bilancio di uno sprint che ha consentito prima di tutto di delineare un programma di avvenimenti estivi simile a quello della passata stagione in termini d’intensità: «Con le elezioni in calendario per fine maggio le attività della stagione estiva non si potevano effettivamente programmare anzitempo. - svela Usai - Pertanto è stato opportuno un gran lavoro per la ricognizione del bilancio, un’operazione intensa e che ha necessitato di un po’ di tempo».

Il sociale

Ma parallelamente al reperimento delle risorse finanziare da investire nel settore culturale, le operazioni della nuova amministrazione hanno rivolto l’attenzione anche in altri ambiti ed il sindaco ammette come anche i finanziamenti a livello sociale siano stati ingenti: «A dirla tutta, se andiamo ad analizzare i numeri - prosegue - la maggior parte delle risorse appartengono proprio a quest’ultimo settore. Uno dei primissimi traguardi raggiunti è stato quello di riuscire a soddisfare tutte le richieste pervenute per le colonie estive: centinaia di domande hanno ottenuto una risposta positiva, nessuna famiglia che si è rivolta al Comune per ottenere il voucher ne è rimasta sprovvista, si è trattato di un traguardo storico. Come storico è l’accordo con la Diocesi per le visite nei maggiori siti d’interesse dei luoghi di culto. Ma queste sono solo due dei numerosi esempi di iniziative finanziate con l’ultima variazione di bilancio».

Le priorità

Rimettere in moto la macchina organizzativa significa anche stabilire delle priorità nella lunga lista dei progetti da perseguire e portare avanti: «C’è l’importante lavoro di monitoraggio sulle opere pubbliche - continua il primo cittadino - e a riguardo sono usciti dei bandi dove si sta garantendo il prosieguo di svariate progettazioni, dai parchi verdi in diversi quartieri alle zone Sic per le quali verranno sfruttati degli appositi finanziamenti europei. In base alle priorità andiamo avanti con i programmi da completare e nel contempo costruiamo nuove attività da sviluppare».

I vigili

Un’ulteriore novità riguardante l’operato della nuova amministrazione, è la notizia della pubblicazione del bando per il concorso del nuovo comandante della Polizia municipale. Nei mesi scorsi l’Anac, l’organo anticorruzione, aveva sanzionato il Comune di Iglesias proprio per l’assenza della figura e della mancata rotazione del coordinatore fra il personale presente in organico. Entro la fine dell’estate il Corpo dei vigili urbani dovrebbe pertanto disporre dopo tredici anni di attesa della figura di un nuovo comandante.

RIPRODUZIONE RISERVATA