Un mese di festa e solidarietà natalizia 

Festività su misura per bimbi e famiglie in una non stop di iniziative che partirà il 7 dicembre e si concluderà il 5 gennaio. Il Comune di Iglesias presenta il programma “Magico Natale”: «Si sarebbe potuto concentrare la maggior parte delle risorse sul Capodanno. - svela l’assessora alla Cultura e ai Grandi eventi Claudia Sanna - ma abbiamo scelto di accontentare tutti per un lungo periodo, con numerose iniziative tutte rigorosamente gratuite, anche quelle che si svolgeranno al teatro».

L’attesa

La festa comincerà il 7 dicembre con l’accensione delle luminarie, l’inaugurazione dei mercatini di Natale in piazza Sella, una parata musicale con delle mascotte e un intrattenimento per i più piccoli con la presenza di Babbo Natale. In collaborazione con varie associazioni cittadine, le varie attività, ludiche e non solo, saranno presenti quotidianamente fra le vie del centro. Prevista per il 7 anche l’apertura del “presepe medievale” in via Martini, a cura dell’associazione Castello e che fa capo all’artista Paolo Essenziale.

Il 18 dicembre è previsto “Il miracolo di Natale”: «Perché più che mai le iniziative sociali sono fondamentali. - spiega l’assessora ai Servizi sociali Angela Scarpa - È in programma anche l’iniziativa “Scatole di Natale” (donazioni con vari prodotti per la cura del corpo e giocattoli per i più piccoli) che verranno distribuite il 17 dicembre in occasione del “Babbo Natale in moto”. Inoltre in collaborazione con l’Auser, tutti gli anziani soli, sono invitati al cenone di Capodanno che terremo nella sala Rita Lepori».

Il trenino

Dal 18 al 24 sarà disponibile il trenino che viaggerà per le vie del centro storico, mentre il 19 ed il 20 sarà una due giorni dedicata al grande spettacolo itinerante degli artisti di strada “Gli angeli di Natale” a cura di Apostrophe. La chiesa di San Pio X ospiterà il 20 dicembre uno spettacolo di gospel, mentre per il 23 nella chiesa di San Francesco andrà in scena il concerto di Natale. Il 29 ecco lo spettacolo teatrale “Il soldatino di piombo” a cura dell’associazione “Talenti stravaganti”.

Anno nuovo

Per la notte di San Silvestro, Fred De Palma, il format “Ho tanto voglia di anni 90” e il dj ThomC, sono pronti ad accompagnare ii festeggiamenti per il saluto al nuovo anno in piazza Sella.

A chiudere il programma come di consueto sarà la discesa della Befana in piazza Municipio, un evento sempre molto atteso e curato della Pro loco d’Iglesias.

«È stato importante la sinergia con il consorzio del centro commerciale naturale che si riappropria della gestione dei mercatini di Natale e dell’associazione del Centro Storico che ha contribuito alla realizzazione degli eventi. - spiega l’assessore alle Attività produttive Daniele Reginali - Notevole inoltre la fiducia che c’è stata riposta da parte dei turisti: ancor prima di annunciare qualsiasi iniziativa, hanno cominciato a prenotare numerosi nelle strutture ricettive».

