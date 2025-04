Un mese di celebrazioni dedicate all’identità iglesiente 

Iglesias si prepara a celebrare la Giornata Identitaria Iglesiente con il ricco programma di eventi della manifestazione 1920: Storie di lotta, storie di miniera , che animerà la città per tutto il mese di maggio.

Un’edizione particolarmente intensa rispetto agli anni passati, con il momento culminante della rievocazione previsto per l’11 maggio, quando il centro storico rivivrà i drammatici eventi del 1920.

Le celebrazioni prenderanno il via il 2 maggio con “Cantando la miniera”, concerto del coro Concordia Villa Ecclesiae al Pozzo Sella. Il giorno successivo si terrà il “Pranzo del minatore” nel piazzale Monteponi, a cura dell’associazione Quartiere Castello. Al mattino sarà possibile visitare la galleria Villamarina e, eccezionalmente, la galleria Nicolay, che apre le sue porte a tutti dopo essere stata aperta per la prima volta l’autunno scorso ai partecipanti delle celebrazioni di Santa Barbara. Nel pomeriggio spazio alla musica con Bruno e Asal Camedda e Max Soddu.

La settimana seguente, il Centro culturale ospiterà un convegno sulla ricerca storica condotta dall’archivista Daniela Aretino, promosso dal comitato “Officina Creativa”. Il giorno dopo, la commemorazione proseguirà con la deposizione di una corona in via Satta e la rievocazione.Per tutto il mese saranno visitabili due mostre fotografiche, in vico Meli e vico Maccioni: una con scatti d’epoca messi a disposizione dal collezionista Costante Sanna, l’altra con immagini della rievocazione 2024. Fino all’11 maggio sarà aperta al pubblico anche “Sa domu de su minarori” in via Azuni 19, una ricostruzione etnografica della casa di un minatore, realizzata con le associazioni “Ruga Mercatorum” e “Prendas de Iglesias”.«La rievocazione seguirà il solco tracciato lo scorso anno – spiega Carla Pacini, presidente dell’associazione “11 maggio 1920” – con alcune novità nate dalle recenti ricerche, che intendiamo proseguire. Abbiamo anche indetto un concorso fotografico: la foto più bella scattata durante la rievocazione sarà premiata il 31 maggio». Entusiasta l’assessora alla Cultura, Claudia Sanna: «Quest’anno abbiamo voluto ampliare il programma, non limitandoci all’11 maggio, ma includendo eventi che riflettano sulla tragedia del 1920, così come sulla cultura e le abitudini dell’epoca».

