Un mese di appuntamenti dedicati al tonno rosso 

Tonno, che passione: tra sagra, festa religiosa e degustazioni Portoscuso celebra le sue origini proponendo un giugno al sapore di tonno.

Questo fine settimana la Pro Loco organizza la cinquantaduesima edizione della Sagra del tonno, la cerimonia di apertura è fissata per venerdì alle 19.30 nella sala Fratelli Fois con gli interventi del biologo Cozzolino e di Andrea Farris delle Tonnare Sulcitane mentre Mirella Calabrò presenterà il suo libro “La cucina portoscusesa. Su pappai de Portescusi”. Prevista anche l’esibizione del coro polifonico femminile diretto da Nadia Fois, seguito da un rinfresco.

L’ 8 e il 9 va in scena la sagra, sul lungomare Colombo: si comincia alle 20, protagonista il tonno rosso nelle sue varianti culinarie. Sabato alle 21.30 si esibirà la band The Lords con un tributo a Zucchero mentre domenica sarà la volta del coro maschile di Iglesias. In entrambe le serate presenti stand di artigiani e produttori locali. Il 13 giugno spazio alla celebrazione religiosa con la festività di Sant’Antonio, patrono dei tonnarotti: dopo la messa solenne nella chiesa di Sant’Antonio, all’interno della tonnara Su Pranu, partirà la processione con lo stendardo del santo portato dal rais e dai tonnarotti. Alle 20.30, nel piazza di Su Pranu è in programma l’Aperitonno, degustazione di tonno alla portoscusese e tonno arrosto; alle 22.30 omaggio di colori in onore di Sant’Antonio.

Ancora il tonno protagonista nella Red Tuna Fest, organizzata dal Centro commerciale naturale di Portoscuso, per il 15 e 16 giugno: visite guidate all’antica tonnara e snorkeling lungo la rotta del tonno rosso, talk su storia e curiosità sul tonno rosso e degustazione food con musica dal vivo.

