Un mese al GiroDonne 

Sarà l’estate delle prime volte per il ciclismo femminile in Sardegna. Un piccolo ma significativo antipasto domenica a Bacu Abis, dove si assegna il primo tricolore su strada per donne Master, poi il piatto forte, quattro settimane dopo. Il GiroDonne sbarcherà nell’Isola e - cosa mai successa prima, men che meno in campo maschile - assegnerà la maglia rosa definitiva. La vestizione con successiva “incoronazione” avverrà a Olbia, che un anno fa aveva salutato la carovana della corsa a tappe, dopo tre bellissime giornale nell’Isola.

Ancora nell’Isola

Il Giro d’Italia maschile non è mai passato dall’Isola in due edizioni consecutive. Il Giro Donne potrebbe farlo addirittura per tre ma non è detto. Ciò che è certo è che la Sardegna (con l'assessorato al Turismo del vulcanico Gianni Chessa, e chi se non lui?) si è assicurata tre anni di fila con un contratto che, l’anno prossimo, dovrà essere onorato da Rcs Sport, che ha rilevato l’organizzazione da PMG Sport/Starlight e che, come è noto, organizza anche il Giro d’Italia e il Giro Next Gen (Under 23), al via domenica. Magari una di queste ultime due corse sostituirà quella femminile nell’Isola (è presto per dirlo), per un’alternanza che tornerebbe utile a tutti.

Grande Partenza

Lo scorso anno, la partenza era avvenuta da Cagliari, con la crono esplosiva (4,7 km) vinta al Poetto da Kristen Faulkner, poi lo scenografico sprint di Elisa Balsamo in maglia iridata a Tortolì e la rivincita a Olbia di quel monumento vivente del ciclismo che è l’olandese Marianne Vos. La talentuosa piemontese aveva lasciato l’Isola fasciata di rosa e, soltanto nella tappa successiva, si era rivelata in tutta la sua magnificenza l’altra neerlandese, Annemiek van Vleuten. Aveva vinto la tappa di Cesena e iniziato la propria sfilata di moda, indossando la maglia rosa. Poi aveva aggiunto alla collezione estate-autunno 2022 quella gialla del Tour, quella rossa della Vuelta (confermata giusto un mese fa) e quella iridata di campionessa mondiale, la quarta del proprio inarrivabile guardaroba, contando le due a cronometro.

Gran finale

Ma se nella scorsa edizione erano state le tre tappe finali (Passo Maniva, Aldeno e San Lorenzo Dorsino) a decidere la classifica, è possibile che quest’anno i giochi siano già fatti prima dello sbarco nell’Isola, dopo le prime sette tappe e forse anche prima. Le ultime due frazioni, Nuoro-Sassari di 125,700 km e Sassari-Olbia di 126,850, che arrivano dopo la Albenga-Alassio e il giorno di riposo del 7 luglio, non presentano profili altimetrici spaventosi, anche se il dislivello non manca. Nella prima, che passa da Macomer, si sale da Romana verso Ittiri (gpm di 3ª categoria) per poi planare su Sassari. Nella seconda, dal capoluogo si sale a Osilo, poi a Tempio (due gpm di 3ª categoria), per scendere verso Olbia senza ulteriori difficoltà.

La grande assente

La lista delle partecipanti sarà, come lo scorso anno, di livello stellare. Mancherà Elisa Balsamo, caduta in gara alla RideLondon Classique, dove ha riportato fratture alla mandibola e a uno scafoide. Rientrerà a fine stagione.

