Un menù bio al festival del cibo e del vino 

Un menù certificato biologico con i prodotti tracciabili lungo tutta la filiera, dal campo alla tavola, da proporre nei ristoranti. Il progetto pilota, nella prima fase, interesserà una decina di locali, nel segno di un'alimentazione etica.

Sarà lanciato nel corso di International Wine&Food Festival in programma domani e sabato all'Exma, due giornate dedicate all'enogastronomia tra degustazioni, masterclass e approfondimenti per mettere in rilievo le produzioni dell'Isola con un occhio ai vitigni autoctoni e tradizionali, tra nuove tendenze, spunti innovativi, attenzione alla sostenibilità e tutela del suo patrimonio millenario. Il festival è organizzato dall'associazione Aps Promo Eventi diretta da Mario Bonamici, col patrocinio di Comune e Coldiretti Sardegna e realizzato in collaborazione con Distretto Sardegna Bio presieduto da Andrea Campurra e Accademia Internazionale di Enogastronomia Epulae guidata da Angelo Concas. Il menù bio sarà presentato da Maria Carta, chef de Is Feminas, Emanuele Frongia, presidente Fipe Confcommercio sud Sardegna e Andrea Campurra domani alle 10. Sessanta le cantine e oltre 200 le etichette in degustazione durante il festival «perlopiù di piccole realtà custodi di cultivar che prosperano in Sardegna da millenni, declinate in espressioni in linea con le esigenze del mercato», sottolinea Bonamici.

