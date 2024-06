Un memorial per ricordare Lele Pitzalis 

Un’intera giornata in ricordo di Daniele Pitzalis, per gli amici Lele, il giovane di Guasila scomparso prematuramente il 23 luglio 2022 in seguito all’incidente stradale avvenuto lungo la Provinciale 39 tra Ortacesus e Selegas mentre faceva un giro di prova con la moto enduro di un amico. Si terrà domenica il secondo memorial Daniele Pitzalis con il raduno di Vespe, Fiat 500, motociclette e auto d’epoca promosso dall’associazione “Belli & monelli” e dagli amici di Lele in collaborazione con il Comune. Negli impianti sportivi comunali il raduno dei veicoli che alle 12 partiranno per attraversare la Trexenta (previste tappe a Ortacesus, Selegas e Guamaggiore) e ritornare a Guasila, dando così il via a una serie di appuntamenti all’insegna della musica e della convivialità, proprio come sarebbe piaciuto a Daniele. Il programma prevede il pranzo alle 13 (nel menù malloreddus alla campidanese e carne allo spiedo) e a seguire musica dal vivo, dj set, street food, beer drinks e premiazione iscritti. (sev. sir.)

