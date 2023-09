Un melone in asciutto da 6 chili aspettando che inizi la sagra 

Fulvio Farris, 57enne di Villanovaforru, per passione coltiva la terra. Due giorni fa ha raccolto un melone coltivato in asciutto del peso di 6 kg, nella sua campagna a Lunamatrona. Non si può parlare di record perché non esiste un registro con le pesate, ma non capita spesso che i meloni siano così grandi.

«Questi meloni non vengono irrigati. L’abbiamo raccolto in anticipo rispetto alla maturazione perché avevamo paura che le cornacchie lo mangiassero. Probabilmente è diventato così perché nella fila in cui è cresciuto, c’era più spazio», racconta. Lunamatrona, nel fine settimana, sarà teatro proprio della sagra del melone in asciutto. ( g. g. s. )

