Un melograno per la lotta al cancro 

Nel cortile dello storico palazzo scolastico alunni e docenti hanno messo a dimora una pianta di melograno, simbolo dell’alleanza terapeutica che unisce medici, pazienti, famiglie e associazioni. Alla cerimonia, che si è tenuta ieri mattina, in occasione della Giornata mondiale contro il cancro infantile, erano presenti mamme e papà e il dirigente scolastico, Giovanni Marcello.

«È stato un momento globale per sensibilizzare gli studenti dell’intero plesso sui tumori infantili e per esprimere sostegno a bambini e adolescenti con il cancro, a coloro che sono guariti e a tutte le loro famiglie», ha detto il dirigente dell’Istituto comprensivo numero 1 di Tortolì. Alessandro Garosi, docente di Musica dell’Istituto, ha accompagnato il momento della messa a dimora della pianta suonando con il suo violino La primavera di Vivaldi. «Il momento è stato commovente e toccante anche per questo», ha aggiunto Marcello, che ha subito sposato l’iniziativa proposta da alcuni genitori. L’esercito dei 200 alunni ha trovato la buca già pronta.

Loro hanno completato le operazioni con gli arnesi del mestiere. La Giornata è stata istituita dall’Organizzazione mondiale della sanità e in particolare l’evento annuale, così come è celebrato attualmente, è promosso in Italia dalla Federazione associazioni genitori e guariti oncoematologia pediatrica per sottolineare l’impatto che la malattia ha sulla società nel suo complesso, ribadendo la necessità di garantire un accesso più equo al trattamento e alla cura per tutti i bambini e ragazzi malati, ovunque nel mondo. (ro. se.)

