Un melograno  contro i tumori 

Tante piccole manine ieri hanno contribuito a piantare nel giardino della scuola dell'infanzia di via Oristano un alberello di melograno. Simbolo della giornata per la sensibilizzazione sui tumori infantili. L'istituto comprensivo I ha aderito alla campagna nazionale «Diamo radici alla speranza, piantiamo un melograno». Un piccolo gesto, ma colmo di significato. I piccoli della scuola dell'infanzia, gli alunni della terza B e della quinte della scuola primaria di viale Monsignor Virgilio hanno dedicato disegnini, recitato poesie e messaggi dolcissimi di speranza e coraggio ai bambini che in questo momento stanno affrontando la malattia. Il melograno è il simbolo di questa giornata: come l’unione di tante parti, ognuna fondamentale: gli arilli del frutto di questo albero, così medici e personale sanitario, pazienti e famiglie uniti nella lotta contro i tumori infantili. «Abbiamo aderito a questa importante iniziativa, quest'anno con la scuola dell'infanzia, con un progetto in continuità con la primaria – ha detto la dirigente scolastica, Santina Castrogiovanni, - è stata una mattinata molto emozionante. I disegni saranno consegnati ai bambini che in questo momento si trovano all'ospedale e stanno affrontando la malattia». Silvia Mele, promotrice dell'iniziativa: «Nessun bambino dovrebbe avere la sfortuna di ammalarsi, ma come il melograno è formato da tanti semini, con l'aiuto di tutti si può vincere questa battaglia. Bisognerebbe sensibilizzare di più sui tumori infantili, in modo da non sottovalutare alcuni segnali e poter agire subito». (f. me.)

