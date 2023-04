Un Mei-show in “Pischera” a San Teodoro 

Vain onda il Mei-show a San Teodoro dove ieri si è corsa “Currendi in Pischera”, gara podist8ica su strada abbinata al 7° Trofeo del fenicottero e 5° Memorial Alberto Ventroni. La famiglia olbiese ha dominato dappertutto: nella gara maschile sui 9 km (primo Francesco, secondo Salvatore), in quella femminile da 6 (vinta dalla Junior Ginevra) e anche tra le cadette con Maria. Un trionfo per l’Academy Olbia Atletica, 4ª anche con Ferreri.

Ordini d’arrivo

Maschile : 1. Francesco Mei (Pm, Academy Olbia), 2. Salvatore Mei (id.), 3. Oleksandr Choban (M35, Sportisola), 4. Stefano Ferreri (Jm, Ac. Olbia), 5. Raffaele Nonne (Cus Sassari), 6. Nicola Correddu (M35, Atl. Ozieri), 7. Angelo Canu (Pod. Sassari), 8. Gabriele Mariotti (M40, Atl. San Teodoro), 9. Vladimir Ladu (M45, Amatori Nuoro), 10. Antonio Carta (Atl. San Teodoro). Femminile : 1. Ginevra Mei (Jf, Academy Olbia), 2. Giulia Porcu (Jf, Atl. Orani), 3. Leonarda Cantara (F45, Monte Acuto Marathon), 4. Mariaelisa Marongiu (F40, Atl. Orani), 5. Daniela Casandra (F45, Am. Nuoro), 6. Valeria Baltolu (Ac. Olbia), 7. M. Giovanna Oppo (Fiamma Macomer), 8. Teresa R. Pulina (F40, Ichnos), 9. Federica Cor- rias (F35, Fiamma), 10. Letizia Ceccarelli (F55, Am. Nuoro).

