Un megastore sfratta gli atleti 

Sorgerà in via Costituzione la nuova media struttura di vendita autorizzata dal Comune di Nuoro. L’intervento interesserà l’area dove oggi si trova l’area sportiva con i campi di calcio Cichito Zuddas, attualmente utilizzato dalla Polisport e frequentato da circa 200 bambini. Negozi al posto di un centro sportivo con due campi di calcio. Giovedì l’amministrazione comunale ha rilasciato il permesso di costruire alla Immur Spa, con sede a Dolianova, dando il via libera a un progetto che è in itinere da anni. Alla base dell’operazione c’è un Pua (Piano urbanistico attuativo) approvato dal Consiglio comunale nel 2017 e arrivato a conclusione solo nei giorni scorsi, al termine di un iter burocratico particolarmente lungo.

Pua e compensazioni

Il proprietario dell’area ha ceduto al Comune una porzione del terreno che costeggia l’istituto comprensivo Maccioni e ha acquistato, dallo stesso ente, altre particelle della zona. Questo passaggio consentirà di edificare in un’area classificata come “S”, destinata ai servizi. In cambio, la società realizzerà una nuova strada di collegamento tra via Kandinskij e l’area dell’ex hotel Paradiso, oltre ai parcheggi a servizio della struttura. Con il via libera definitivo, la Polisportiva Polisport è stata informata dell’imminente avvio dei lavori. «Stiamo lavorando nella rete cittadina per trovare una soluzione che ci accompagni fino alla fine dell’anno», spiega il presidente Salvatore Boeddu. «Negli anni scorsi c’era sempre stata disponibilità da parte della proprietà all’utilizzo dell’area, ma ora, con il permesso di costruire rilasciato, dobbiamo lasciare l’area perché l’azienda deve procedere con i propri investimenti».

L’emergenza impianti

La Polisportiva sta cercando soluzioni alternative insieme alle altre società cittadine: dagli spazi della Polivalente per i più piccoli ai campi di via Beata Gabriella, fino a quelli della Solitudine della Puri e Forti. Nel frattempo, Nuoro perde una struttura sportiva che fino a oggi ha accolto circa 200 bambini. Così come rimane per l’Atletico off limits il campo di Città Giardino. Il Pua prevede la realizzazione di una nuova area servizi nella zona compresa tra il parcheggio dell’istituto Maccioni e la rotonda tra via Aosta e viale Costituzione, dove dovrebbe sorgere un nuovo campo sportivo, con piccole tribune. La realizzazione dell’impianto, però, è in capo al Comune, che al momento non ha ancora definito nemmeno un progetto di massima.

I costi del 41 bis

A complicare ulteriormente la situazione dovuta alla penuria di strutture sportive, la scelta del Governo di portare i detenuti al 41 bis a Badu’e Carros. Qui il campo sportivo adiacente al carcere, interessato da un investimento Comunale di un milione di euro, finanziato attraverso il bando periferie, potrebbe diventare off limits: i lavori sono quasi conclusi e mancano solo gli spogliatoi. Tuttavia, con l’applicazione del regime del carcere duro e l’arrivo di detenuti di alta sicurezza, la struttura potrebbe non essere utilizzabile, nonostante la convenzione stipulata tra Comune e il Ministero. E i soldi dei nuoresi, investiti in qualcosa di inutilizzabile per la comunità.

Resta infine aperta la questione, spinosa, della viabilità in viale Costituzione, con il restringimento della carreggiata e la realizzazione della pista ciclabile successivi all’approvazione del piano urbanistico e alla nascita del centro commerciale: un nodo che dovrà essere risolto per garantire sicurezza e scorrevolezza del traffico. La Immur spa ha tre anni di tempo per la realizzazione delle opere.

