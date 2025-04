Un mega poster nel palazzetto per ricordare Gabriele Pinna 

A un mese dalla sua prematura scomparsa, la società Judo sport Abbasanta ha voluto ricordare Gabriele Pinna, il giovane judoka di Ghilarza deceduto per una meningite fulminante a 18 anni. La commozione era palpabile fra tutti i presenti sabato scorso, quando al palazzetto dello sport abbasantese è stato scoperto un grande ritratto di quattro metri per tre, raffigurante un gesto tecnico dell’atleta durante una gara. Nella struttura sportiva d’ora in poi sarà sempre presente il ritratto dello sfortunato judoka che rimarrà appesa per sempre a testimonianza del profondo dolore che la sua morte ha causato in tutti. Anche la scritta che accompagna la foto è particolarmente toccante: “Ciao Gabriele, la tua vita è stata un dono prezioso, la tua memoria una luce che illumina il nostro cammino”.

Ad assistere alla toccante cerimonia i genitori Raffaele e Rosalba, il fratello Nicolas, tanti compagni di sport e di studio del liceo Mariano IV di Ghilarza. Tutti con gli occhi arrossati soprattutto quando al suono del sassofono di Giampiero Ena, il maestro Paolo Scanu e alcuni judoka fra i quali Erika, la fidanzata dello scomparso, hanno effettuato alcuni gesti dello sport marziale. La foto del ritratto di Gabriele Pinna è stata realizzata a Gianluca Laconi di Norbello che ha anche curato la direzione artistica dell’evento. Ugualmente tantissime persone hanno preso parte domenica in parrocchia a Ghilarza alla messa del trigesimo. (s. c. )

