Un medico su due vuole lasciare la sanità pubblica 

Pochi, stressati, incastrati in un sistema che non funziona e non valorizzati. Il 57% dei medici sardi pensa di lasciare il servizio pubblico: il 35% preferirebbe il privato, un altro 21% vorrebbe cambiare attività. E vita. C’è anche il pentimento: la metà di loro dice che, tornando indietro, non sceglierebbe di iscriversi in Medicina. Questo il risultato di un sondaggio condotto tra i camici bianchi dell’Isola dalla Fadoi, la Federazione dei medici internisti ospedalieri. C’è anche l’altra faccia: il 50% vuole restare dov’è. Il motivo: c’è la coscienza di voler garantire a tutti il diritto alla salute. Mentre il 35% percepisce ancora come un valore la sicurezza del posto di lavoro.

L'indagine punta poi ad analizzare le criticità nei reparti di medicina interna, che in media assorbono circa il 50% di tutti i ricoveri. Per il 14% il problema - secondo il report - resta la carenza di personale medico e infermieristico. La scarsa valorizzazione del medico di medicina interna nell'organizzazione del lavoro è invece segnalata dal 42% degli internisti. La scarsa o mancata integrazione tra ospedale e servizi territoriali è indicata dal 15% degli intervistati. «Le criticità maggiori», commenta il presidente della Fadoi Sardegna, Carlo Usai, «sono certamente legate alla carenza di personale Tuttavia, come anche emerge dall'indagine», aggiunge, «stanno iniziando a comparire delle proposte per risolvere queste problematiche come la contrattualizzazione dei medici in formazione, l'utilizzo delle prestazioni aggiuntive, la creazione di modelli organizzativi per l'integrazione ospedale-territorio».

