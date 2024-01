Un medico per la famiglia di disabili 

Padre, madre e figlio invalidi: la Asl assegna un medico d’urgenza. Una buona notizia per la famiglia Mocci di Villacidro rimasta senza medico dall’inizio di quest’anno a seguito del pensionamento di Maria Agnese Giorri, che ora è stata presa in carico grazie alla perseveranza di Marjsol, caregiver, figlia e sorella che non ha mai smesso di cercare una soluzione per i suoi cari e che qualche giorno fa ha raccontato la sua storia sulle pagine dell’Unione Sarda. «Non sono abituata a lamentarmi e stare ferma», sostiene.

La battaglia

«Ho tentato più volte la procedura di richiesta del medico di base sul sito della Asl e dal fascicolo sanitario, ma si bloccava perché a Villacidro nessun medico ha più disponibilità e non può prendere altri pazienti in carico. Le ho tentate tutte, sino a quando mi è stato suggerito di comunicare con la Asl Medio Campidano attraverso i contatti ufficiali di posta elettronica sul loro sito – spiega Marjsol Mocci –. Così ho fatto, inviando una lettera per capire l’iter da seguire per la richiesta del medico per la mia famiglia, facendo anche presenti le difficoltà per avere il numero di prenotazione durante gli orari del servizio Asap. Ho inoltrato la mail agli indirizzi urp.sanluri@aslmediocampidano.it e protocollo@pec.aslmediocampidano.it. Mi hanno risposto dopo poche ore, impegnandosi a risolvere il problema».

La famiglia Mocci necessita di cure costanti, per questo la Asl ha potuto attivare una procedura straordinaria e inserire il nucleo in cura presso uno dei medici di base di Villacidro, che si è reso disponibile nonostante avesse già raggiunto i massimali.

«È una soluzione di emergenza, perché come tutti i medici in paese è già oberato di lavoro. Io sono ancora senza il medico, le mie necessità sono minori di quelle dei miei genitori e di mio fratello, ma la Asl mi ha rassicurato sul fatto che dalla prossima settimana verrà potenziato l’orario del servizio di ambulatorio straordinario Asap alla Casa della salute. Li ringrazio per aver capito la gravità della situazione. Se non avessi ottenuto risposta alla mail, sarei stata pronta a scrivere anche in Procura. So che l’emergenza è la stessa in tutta la Sardegna e in alcune regioni della Penisola, ma non per questo dobbiamo subirla senza provare a far valere i nostri diritti».

In ambulatorio

I nuovi orari Asap entreranno in vigore da domani, con un incremento del servizio di 14 ore settimanali: lunedì 9-13 e 15-19, martedì 15-19, mercoledì 9-14 e 15-19, giovedì 9-14 e 15-19 e il venerdì dalle 8:30 alle 12:30. «Sarà nostra cura comunicare a fine mese se resteranno invariati anche nel mese di febbraio», specificano dalla Asl del Medio Campidano.

RIPRODUZIONE RISERVATA