Un medico per 38mila abitanti 

Il cartello sul portone dell’ambulatorio di via Carducci è fermo a tre settimane fa. «L’assistenza nel punto di guardia medica per il mese di novembre sarà garantita il lunedì e il mercoledì dalle 20 alle 8». Sono trascorsi 22 giorni e per dicembre non c’è ancora alcuna indicazione su tempi e modi in cui dovrebbe essere garantito il servizio. E quel tanto sbandierato “ritorno alla normalità” sembra ancora molto lontano. Perché se, come annunciato ieri dalla Asl «un giovane professionista sta coprendo i turni per due volte alla settimana dalle 20 alle 8», al momento nessuno sa in quali giorni sarà aperto l’ambulatorio che dovrebbe garantire la continuità assistenziale tutte le notti, nei festivi e prefestivi.

Il caso

Dopo l’interruzione ai primi di novembre (dopo le dimissioni degli ultimi sanitari rimasti), il servizio è ripartito per due turni settimanali. «Il medico aveva dato la disponibilità soltanto per novembre – spiega Peppino Canu, segretario della Fimmg – Ora non è chiaro se ci sia stata una proroga, non si conoscono turni e orari ma in ogni caso la guardia medica di Oristano è fallita». La preoccupazione cresce fra i cittadini di Oristano, Palmas Arborea e Santa Giusta (circa 38mila). «Con due notti a settimana, che continuità assistenziale è garantita?». Giampiero Sulis, segretario provinciale Cimo sottolinea anche i disagi per il Pronto soccorso. «Nel reparto delle emergenze del San Martino c’è già stato un aumento delle prestazioni ed è inevitabile per i cittadini che si ritrovano senza guardia medica».

Le reazioni

«Chiediamo che si trovi al più presto una soluzione e si ritorni alla normalità – osserva il primo cittadino di Oristano Massimiliano Sanna – non è più accettabile andare avanti in questo modo». Gli fa eco il vicesindaco di Santa Giusta Pierpaolo Erbì «ci auguriamo che i problemi si risolvano presto» mentre da Palmas Arborea il sindaco Emanuele Cadoni riconosce che «la situazione è complicata. Noi siamo rassegnati, in paese non c’è nemmeno il medico di base, ci dobbiamo spostare a Oristano o a Santa Giusta». Anche il consigliere regionale 5Stelle Alessandro Solinas evidenzia che «ancora non c’è effettiva certezza su quali saranno i giorni di apertura della guardia medica - Il servizio continua a singhiozzo, chiedo all’assessore alla Sanità di trovare una soluzione. Vigileremo perché al servizio sia data un’operatività che non debba essere rinnovata di mese in mese».

Il pasticcio

Fino all’estate scorsa nel punto di guardia di via Carducci non ci sono mai stati problemi. Il caos esplode ad agosto quando la Asl dispone che le guardie mediche debbano garantire anche l’assistenza nel carcere di Massama. Disposizione subito contestata, e arrivano le prime due dimissioni. Poi altri camici bianchi non firmano il rinnovo del contratto (scaduto ad agosto), così restano solo 3 medici. Ai primi di settembre la situazione precipita: la Asl chiede ai medici di assicurare il servizio con un solo operatore per turno. Partono esposti in procura, i medici danno la disponibilità a lavorare in due per turno ma non si trova alcun accordo. E così arrivano anche le dimissioni dei medici titolari. Il resto è cronaca di un servizio sempre più in bilico.

