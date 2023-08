Un medico per 1.500 famiglie anche di Santa Giusta e Palmas 

Un nuovo medico di famiglia per le famiglie della città. Pierfrancesco Simbula sarà operativo da lunedì 28 e si occuperà i pazienti dei comuni di Oristano, Santa Giusta e Palmas Arborea nell’ambulatorio in via Carducci 24. lunedì, martedì e venerdì dalle 16 alle 19 e mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13.«Il dottor Simbula potrà accogliere sino a 1.500 pazienti, che potranno effettuare la scelta del medico in rete, sul portale “Sardegna Salute”all’indirizzo sardegnasalute.it/sceltamedico/. Per avere maggiori informazioni sarà possibile rivolgersi anche all’Ufficio scelta e revoca della Asl 5 in via Carducci 41», precisano dagli uffici dell ’ Azienda sanitaria. ( m. g. )

