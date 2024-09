Un medico in pensione arriva all’Ascot 

Un altro medico in pensione, da domani sarà operativo presso l’ambulatorio straordinario di comunità territoriale di Tresnuraghes e va a colmare, seppur momentaneamente, una criticità nell’assistenza sanitaria di base in una parte del territorio planargese. È Mario Giuseppe Dionette, terzo medico di famiglia che ha aderito al progetto Ascot in provincia, dopo Gerolamo Licandro, attualmente operativo ad Arborea, e Marinella Isoni, che lavora a Terralba.

L’Ascot ha sede in via San Giorgio e serve i cittadini privi di medico di famiglia residenti a Tresnuraghes, Magomadas e Flussio; sarà aperto il mercoledì dalle 9 alle 14. Il reclutamento dei medici in pensione, è stato reso possibile grazie al recente provvedimento regionale, la legge numero 12 dello scorso 20 agosto, che consente anche ai medici in quiescenza di utilizzare il ricettario rosso per la prescrizione di visite specialistiche, esami diagnostici e farmaci sino al 31 dicembre 2024. ( s. c. )

