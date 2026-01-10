VaiOnline
Sanità.
11 gennaio 2026 alle 00:11

Un medico all’Ascot, caos a Siniscola 

Servizio tre volte la settimana tra code interminabili: esplode la rabbia 

Il servizio di medicina di base a Siniscola mostra i primi, preoccupanti segnali di implosione. Da alcuni giorni deve fare i conti con l’assenza di due medici di famiglia: uno è andato in pensione, l’altro è in malattia. Un vuoto che ha lasciato centinaia di pazienti senza un riferimento sanitario diretto, acuendo una crisi che covava da tempo. Per far fronte all’emergenza l’Asl ha attivato il servizio Ascot, allestendo un ambulatorio in via Roma. Una soluzione tampone che non riesce a rispondere pienamente ai bisogni della popolazione. Il servizio è garantito solo tre giorni alla settimana: il lunedì e il giovedì dalle 15 alle 19 e il mercoledì dalle 9 alle 13. A operare è un solo sanitario, chiamato a gestire una mole enorme di richieste. Il risultato sono code interminabili e tensioni crescenti.

La protesta

«Stiamo vivendo una situazione insostenibile - racconta uno degli assistiti - siamo in tantissimi a fronte di un solo operatore che non riesce a far fronte al lavoro». C’è chi riferisce di aver contato anche 80 persone in attesa nella sala d’aspetto. «Per due terzi - evidenzia un altro paziente - non è stato possibile accedere all’assistenza: dopo ore di fila si è andati via senza essere visitati». Il malcontento cresce e l’esasperazione è palpabile. «Ci stiamo interfacciando con i vertici dell’Ascot per individuare ulteriori soluzioni - spiega la vice sindaca Angela Bulla, delegata ai Servizi sociali -. Non possiamo attribuire la responsabilità all’Asl: i bandi per nuovi medici di base vengono pubblicati regolarmente, ma vanno sistematicamente deserti». Lei assicura il massimo impegno «per riuscire a potenziare il servizio Ascot». Nel frattempo, chi non riesce a essere visitato è costretto a rivolgersi al 118, che indirizza i pazienti verso i Pronto soccorso degli ospedali più vicini, con un inevitabile effetto domino su presìdi già in sofferenza.

A Gavoi

Servizio Ascot potenziato dopo il pensionamento dei medici che hanno lasciato senza assistenza 1800 persone assieme ad altre dei centri vicini. Ora un medico in pensione, Giuseppe Mastio, e una giovane dottoressa, Francesca Bussu, garantiscono il servizio per quattro giorni, dalle 8 alle 14. «La risposta va bene, fondamentale non lasciare senza assistenza tanti cittadini. Poi approfondiremo», dice il sindaco Salvatore Lai.

