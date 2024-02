Un medicinale sospeso per chi non riesce a curarsi 

Fino a lunedì prossimo nella storica farmacia Scalas di Serramanna sarà possibile comprare un medicinale da donare alle persone che si trovano in difficoltà. L’iniziativa rientra nell’ambito della Giornata di raccolta del Farmaco. «Chi vuole e ha piacere di farlo - spiega Francesca Pacini, responsabile della farmacia - può prendere un farmaco da banco a sua scelta (anche semplice paracetamolo da pochi euro) tra quelli che l’ente ha richiesto e che, anche quest’anno, andranno alle “nostre” Vincenziane: ci è sembrato logico e opportuno che la beneficenza rimanga nella comunità».

La spesa farmaceutica sale mentre diminuisce la quota a carico del servizio sanitario nazionale.In questi tempi di post pandemia e di crisi generalizzata la povertà sanitaria è esplosa in maniera consistente e anche a Serramanna, sempre più persone e famiglie intere rinunciano a cure e farmaci perché non hanno le risorse economiche per pagarli e di conseguenza compromettono il proprio stato di salute.

«Ringraziamo la farmacia Scalas», commenta la presidente delle Vincenziane di Serramanna, Sabrina Cabras: «Questa iniziativa permette di aiutare le famiglie bisognose del nostro paese e grazie a tutte le persone che fanno la donazione perché l’unione fa la forza».

