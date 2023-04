Un mecenate ungherese per i Golaseca 

«La storia di questo tour ha dell’incredibile - afferma Roberto Cossu – I Golaseca non hanno mai sfondato nel mondo della musica, nonostante alcune tappe importanti della nostra carriera, vari premi prestigiosi come il premio Amnesty International, Rock targato Italia, Academy a Sanremo. Nonostante abbiamo avuto la grande fortuna di suonare con artisti di successo, come Litfiba, Timoria, Finardi, Mannoia, non è mai avvenuta la vera svolta. Poi un giorno qualcuno ci ha teso la mano. Si chama Albert Csaba Leval ed è un ungherese che crede nella nostra musica al punto da organizzarci un tour nel suo Paese»

“Nemo propheta in patria” potrebbe essere il titolo del tour che i Golaseca terranno in Europa nel prossimo mese di maggio. Per la band sulcitana sono già previste quattro date in Ungheria in cui Roberto Cossu, leader e voce della band, esporterà il sound di un rock sardo che affonda le sue radici nelle profondità della terra isolana. Un rock influenzato anche dalle sonorità tradizionali e legato alla storia del popolo sardo.

Ad accompagnarlo Gian Filippo Alba alla chitarra, Sergio Tifu al violino, Gabriele Loddo al basso, Daniel Matta alla batteria. Un tour che deve la sua nascita ad un vero e proprio colpo di fortuna.

La band

«La storia di questo tour ha dell’incredibile - afferma Roberto Cossu – I Golaseca non hanno mai sfondato nel mondo della musica, nonostante alcune tappe importanti della nostra carriera, vari premi prestigiosi come il premio Amnesty International, Rock targato Italia, Academy a Sanremo. Nonostante abbiamo avuto la grande fortuna di suonare con artisti di successo, come Litfiba, Timoria, Finardi, Mannoia, non è mai avvenuta la vera svolta. Poi un giorno qualcuno ci ha teso la mano. Si chama Albert Csaba Leval ed è un ungherese che crede nella nostra musica al punto da organizzarci un tour nel suo Paese»

Il mecenate

Albert è un ingegnere che visita la Sardegna regolarmente, conosce i Golaseca per caso durante un concerto tenutosi nel Sulcis lo scorso anno e resta folgorato dai loro pezzi. Vuole incontrare i ragazzi, vuole conoscere tutto dei testi, li traduce e decide di dare alla band un’opportunità che varchi i confini dell’Isola.

«Vengo in Sardegna da cinque anni – racconta l’ingegnere – amo questa Terra, il suo mare, i suoi profumi, la gentilezza dei suoi abitanti e adesso anche le melodie di una sua band che stimo. Adoro le loro canzoni, ho anche fatto ascoltare i Golaseca ai miei amici ed il test è risultato un successo. Non capisco perché tale successo non venga riconosciuto in Italia, perché allora non provare in Europa, a partire dall’ Ungheria?».

Roberto Cossu è incredulo uno sconosciuto che in poco tempo diventa un amico ed organizza tutti i dettagli: le tappe, gli alloggi, un bus privato per gli spostamenti del gruppo, tutto a spese sue. «Sembra una favola - dice – mi ha spiazzato perché nessuno ha mai fatto qualcosa di grande per noi, in Italia la fortuna arriva dai programmi che scoprono talenti oppure occorrono molte risorse da investire, ma sappiamo tutti su che barca remiamo nel Sulcis, le risorse finanziarie in questo campo sono ridotte ai minimi termini. Ricordo quando iniziai a mettere in piedi la band: alcuni di noi avevano appena perso il lavoro da operaio. Nonostante tutto, abbiamo continuato e continueremo a fare musica - conclude Cossu – ciò che più mi riempie d’orgoglio è poter dire a mia figlia “papà ha tenuto dei concerti in Europa” e questo supera ogni fama o guadagno».

