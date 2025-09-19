VaiOnline
L’iniziativa.
20 settembre 2025 alle 01:09

Un mazzo di fiori per Fiorita 

Prima del fischio d’inizio, Il capitano Pavoletti, il vice Deiola e l’allenatore Pisacane hanno consegnato, a nome di tutto il Cagliari, un mazzo di fiori alla panchina del Lecce, nel ricordo e in omaggio di Graziano Fiorita, lo storico fisioterapista del club giallorosso morto cinque mesi fa a soli 47 anni.

La tragedia si è consumata la notte del 24 aprile, durante il ritiro che la formazione pugliese stava svolgendo a Coccaglio, in provincia di Brescia, in vista della gara in casa dell’Atalanta. Il match, non senza perplessità e polemiche, era stato poi rinviato.

La consegna del mazzo di fiori, ieri allo stadio “Via del Mare” è stata molto toccante. Tra i più provati proprio Deiola che aveva legato con Fiorita quando ha giocato a Lecce, nella seconda parte della stagione 2019-2020. Visibilmente commosso lo stesso Pisacane, ha fatto fatica a trattenere le lacrime. Anche lui aveva avuto modo di conoscere il fisioterapista nella sua esperienza in Salento, l’anno successivo.

