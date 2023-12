Un maxi presepe di 150 metri quadrati 

Probabilmente è un record: realizzare 150 metri quadrati di presepe, con la grotta del bambinello, il verde, i corsi d’acqua e il cielo che manda giù la neve, non è un’impresa da poco. Il presepe artistico lo ha realizzato a Maracalagonis, a Casa Cocco, l’associazione culturale Hamara: «Arte vera - dice Viviano Matta - in pochi giorni ha già avuto oltre mille visitatori».

Il mega presepe artistico è stato inaugurato alla presenza di diversi amministratori comunali, del parroco e dei rappresentanti di tutte le associazioni locali. Un presepe con le note di Andrea Parodi a fare da sottofondo musicale. Un’emozione che si unisce alla magia della neve. Tutti con il naso in su, anziani e bambini, per ammirare i fiocchi bianchi scendere dal cielo. Una spettacolare nevicata creata grazie ad apparecchiature per effetti speciali.

L’intera opera è stata realizzata dagli artisti dell’associazione Hamara, in particolare Nino Pisu, Adriano Sanna e Vinicio Sanna. Sotto un cielo stellato sono stati riprodotti oltre 150 metri quadrati di paesaggi che richiamano la natività. Montagne, cascate, laghi artificiali, grotta della natività, il deserto con i re Magi. Non mancano i richiami alla Sardegna con le riproduzioni di menhir.Vinicio Sanna, presidente Associazione Hamara: «Tanto impegno ed entusiasmo nel veder crescere un’opera artistica che ha dato a tutti noi la ricompensa più grande che ci potesse essere: il grande apprezzamento dei visitatori. Nella Casa Cocco sono presenti anche i mercatini di Natale sino al 23 dicembre. Il presepe rimarrà aperto tutti i giorni sino al 7 gennaio».

RIPRODUZIONE RISERVATA