Un maxi piano contro i vandali 

Le telecamere potrebbero diventare un potente alleato contro la diffusione degli episodi di vandalismo che in passato hanno visto distruggere anche gli arredi e gli interni dell’ex scuola elementare di via Fermi: «In questo modo – aggiunge il sindaco – l’auspicio è quello di evitare in larga misura episodi di microdelinquenza o, per esempio, l’intrusione abusiva negli uffici pubblici, negli immobili comunali o nei plessi scolastici. Rammentiamo infine che si invita la cittadinanza a segnalare alle autorità competenti eventuali azioni criminose e lesive del bene pubblico di cui si è sicuri testimoni, al fine di coadiuvare gli enti preposti nell’esercizio delle loro funzioni di controllo».

«Il nostro progetto è stato esaminato dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ed è stato approvato dalla prefettura di Cagliari – spiega il sindaco Carlo Tomasi –. Mi sono recato a Cagliari proprio per la definitiva validazione del progetto di definizione strategica e normativa dell’impianto di videosorveglianza urbana e del correlato DPIA (Data protection impact assessement). Perciò tutto è pronto per realizzare il progetto di sicurezza urbana integrata che prevede anche varchi di lettura targhe, riconoscimento facciale, controllo interforze con collegamento Scntt (Sistema centralizzato nazionale targhe e transiti), bodycam e possibile sperimentazione di modelli tecnologici con uso di intelligenza artificiale».

Dopo il raid nella scuola dell’infanzia Madre Teresa Porta di via Foscolo e il murale imbrattato con una svastica, l’occhio delle telecamere vigilerà sulla sicurezza dei sangavinesi e sarà un deterrente contro gli atti di vandalismo. L’amministrazione comunale ha ottenuto dal Ministero dell’Interno un finanziamento di 250mila euro per realizzare un sistema all’avanguardia di videosorveglianza.

Ok del prefetto

L’appello

La condanna

Da parte dell’amministrazione arriva una netta condanna degli ultimi raid: «Nelle recenti settimane si stanno registrando disordini, atti di inciviltà e vandalismo sia a danno di privati che della proprietà pubblica, tra i quali menzioniamo gli ultimi avvenuti contro la scuola dell’infanzia Madre Teresa Porta e contro il murale di via Trento realizzato da Alessandro Spano. Non vogliamo minimizzare la problematica, ma riteniamo non sia il caso di lasciarsi andare ad allarmismi circa la natura del gesto, ovvero una presunta matrice razzista o nazista: siamo convinti che si tratti di una esternazione di noia, disagio e maleducazione, la cui connotazione ideologica denota puerilità e confusione – continua il sindaco –. Educazione familiare e prevenzione formativa rimangono basilari, così come il favorire una sana modalità di socializzazione, ma è altrettanto importante adottare delle misure deterrenti capaci di incidere nel nostro quotidiano. Per tale ragione la nostra risposta come amministrazione si è già tradotta in sforzi concreti sul versante della dissuasione e abbiamo pianificato la realizzazione di un efficace sistema di videosorveglianza».

