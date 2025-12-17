VaiOnline
Monserrato
18 dicembre 2025 alle 00:31

Un maxi murale per celebrare l’abito sardo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La tradizione di Monserrato e il suo abito tipico prendono forma in un murale di 80 metri quadrati. Si intitola “Su Fardallinu” la maxi-opera realizzata sulla facciata della scuola media di via Argentina su iniziativa dell’associazione Farmacia Politica, nell’ambito del progetto “Cento Muri Cento Murales”.

Firmato dall’artista Andrea Pani, il murale è stato inaugurato alla presenza dell’amministrazione, del vicepresidente del Consiglio regionale Giuseppe Frau e della dirigente scolastica Lisa Cao, davanti a numerosi cittadini e genitori degli alunni.

L’opera raffigura una giovane donna in abito tradizionale monserratino, con la gonna e il broccato tipici, per raccontare – spiegano dall’associazione – «la forte appartenenza al territorio e l’orgoglio di esprimere, attraverso l’arte, un tratto distintivo della cultura locale».

Il progetto, patrocinato dal Comune, è stato realizzato col contributo dell’assessorato regionale alla Pubblica Istruzione e Beni Culturali.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La storia

«Ridatemi la piastrina del mio Toto»

Trovata 9 anni fa tra i rottami del Dc-9: nessuno ha informato la moglie 
Ivan Murgana
L’emergenza

La Baronia sorride: restrizioni addio con le ultime piogge

Ripristinata l’erogazione per i campi Ma in Sardegna resta lo stato di crisi 
Gianfranco Locci
Lo scontro

Mannaia sui Comuni montani, l’Isola protesta

Piano del Governo: passerebbero da 234 a 74. La Regione: scelta ingiusta 
Manovra

Pensioni, il Governo fa dietrofront

La premier annuncia correzioni in corsa su riscatto della laurea e finestre di accesso 
La giornata

Lo sciopero lascia a terra i sardi

Cancellazioni e ritardi fino a tre ore, la continuità territoriale si ferma 
La guerra in Ucraina

Putin sfida i «porcellini europei»

Lo zar: speravano che crollassimo. Nel weekend delegazione di Mosca a Miami 
Il caso.

Zes in Sardegna, si rischia il flop

Allarme delle aziende sulle risorse insufficienti, gli incentivi non sono vantaggiosi 
Luca Mascia