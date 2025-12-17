Un maxi murale per celebrare l’abito sardo 

La tradizione di Monserrato e il suo abito tipico prendono forma in un murale di 80 metri quadrati. Si intitola “Su Fardallinu” la maxi-opera realizzata sulla facciata della scuola media di via Argentina su iniziativa dell’associazione Farmacia Politica, nell’ambito del progetto “Cento Muri Cento Murales”.

Firmato dall’artista Andrea Pani, il murale è stato inaugurato alla presenza dell’amministrazione, del vicepresidente del Consiglio regionale Giuseppe Frau e della dirigente scolastica Lisa Cao, davanti a numerosi cittadini e genitori degli alunni.

L’opera raffigura una giovane donna in abito tradizionale monserratino, con la gonna e il broccato tipici, per raccontare – spiegano dall’associazione – «la forte appartenenza al territorio e l’orgoglio di esprimere, attraverso l’arte, un tratto distintivo della cultura locale».

Il progetto, patrocinato dal Comune, è stato realizzato col contributo dell’assessorato regionale alla Pubblica Istruzione e Beni Culturali.

RIPRODUZIONE RISERVATA