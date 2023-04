Un match salvezza per pochi intimi 

Nuoro. Non più di venti tifosi a sostenere la squadra in trasferta. Non bastasse la tensione pre gara nella Nuorese in vista del fondamentale match salvezza di domenica a Monastir, una sorta di spareggio per sperare di restare in Eccellenza, la società verdeazzurra è alle prese col contingentamento dei posti sugli spalti. In un comunicato il club avversario ha comunicato che «l’agibilità dello stadio è ridotta a 100 spettatori» e dunque «potremo mettere a disposizione dei vostri tifosi al massimo 20 biglietti». Con annessa richiesta di inviare i nominativi dei 20 “fortunati” alla mail della Kosmoto entro sabato e invitare ulteriori sostenitori a non recarsi a Monastir perché non sarà possibile consentire il loro ingresso.

La sorpresa

Superata la sorpresa, legata anche all’assenza (pare) di precedenti comunicazioni simili inviate ad altri club in questa stagione calcistica (ma c’è un’ordinanza comunale precisa), i vertici della Nuorese, che per l’occasione hanno ricevuto richieste di supporter da tutta la Sardegna, hanno replicato spiegando di non poter controllare i movimenti dei singoli affezionati. Così ora sulla partita c’è l’incognita tifo, col rischio che ai cancelli dell’impianto si presentino decine se non centinaia di persone che non potranno entrare. Con la speranza, e forse il desiderio, che i padroni di casa trovino una soluzione adeguata magari cercando con un altro impianto. Con urgenza però, perché il tempo stringe. Oppure l’alternativa sarebbe attendere le decisioni della Questura che, informata dei rischi legati all’evento, potrebbe decidere di far giocare la gara a porte chiuse.

Le reazioni

Sui social la novità ha provocato diverse reazioni da parte dei tifosi della Nuorese, con post che andavano dal classico «Tutti a Monastir!» alla protesta sarcastica secondo cui «Va bene anche un altro campo, basta un’oretta di preavviso». Il vice presidente del club Annico Sanna è cauto: «Non mi è mai successo, credo sia una gara molto importante per entrambe le squadre. I tifosi hanno il loro peso specifico e sarebbe assurdo rischiare inconvenienti che potrebbero essere prevenuti utilizzando magari un altro campo che consenta a chiunque di vivere un pomeriggio di sport e tifare la propria squadra. A nostro parere sarebbe la soluzione più sicura, l’abbiamo proposta agli amici di Monastir e attendiamo riscontri». Le Questure di Nuoro e Cagliari sarebbero state informate della situazione, con un possibile rischio per l’ordine pubblico legato alle tante persone che potrebbero trovarsi all’esterno dell’impianto sportivo.