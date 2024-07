Un match... all’ultima lumaca “Ciogghitta d’Oro” a Sassari 

Cultori del gusto e mangiatori di ciogghitta, fatevi sotto. Venerdì alle 21, in piazza Fiume a Sassari, epica sfida alla “Ciogghitta d’Oro”, competizione gastronomica di “succhiatura di lumachine” senza l’ausilio di utensili che esalta la tecnica di professionisti della mangiata e valorizza la materia prima oggetto del contendere: la ciogghitta alla sassarese, appunto.

Piatto della tradizione

La manifestazione, giunta alla quarta edizione, è stata presentata negli spazi della Camera di Commercio dal presidente dell’associazione culturale Abbì, e organizzatore dell’evento Lillo Carboni. Assieme a lui il presidente di Slow Food Sardegna Valerio Taras, a certificare che, «al di là della sana “cionfra”, c’è una volontà piena e ricercata legata proprio alla materia prima, a un piatto tradizionale che caratterizza ed è identitaria, e per questo merita attenzione e ribalte capaci di proiettarlo a un livello “alto”». Le iscrizioni sono aperte sino al giorno della manifestazione, avvisano gli organizzatori, il numero da chiamare è il 349/3327913.

La certificazione

Il giornalista e telecronista sportivo Francesco Salis sarà il commentatore in diretta dei match all’ultima lumaca, oltre a un rappresentante dei Riss (Reparto investigativo succhiatori sassaresi ) rappresentati al tavolo da Michele Fois da sempre custodi del regolamento e vigili sul corretto svolgersi delle operazioni di succhiatura delle lumachine. La presenza di Slow Food lo certifica: la Cioghitta è manifestazione che coniuga tradizione, cultura e promozione esaltando il cibo locale in chiave della piena fruizione fruizione turistica. Lillo Carboni sottolinea, «la prestigiosa partnership con Slow Food, con cui ragioniamo su larga scala, arrivando a intravedere realtà d’oltre Tirreno. Grazie alla Camera di Commercio, a Fondazione di Sardegna, Confartigianato e sponsor privati».

“Salute e Trigu”

Un momento di tradizione e aggregazione, di incontro e confronto, di socializzazione e condivisione, di valorizzazione della tradizione gastronomica locale e di promozione del territorio e dell’Isola, manifestazione inserita da anni nel progetto “Salute e Trigu” promosso dalla Camera di Commercio di Sassari.

I canti folk

Col maestro Pietro Salis la manifestazione avrà anche uno spazio importante per la musica folk sassarese. In piazza Fiume si potranno assaggiare, a cura dell’associazione Eba Giara, alcuni piatti tipici della tradizione culinaria sassarese. Francesco Salis si prepara «a essere presente sul ring della competizione. Un grande piacere essere il cronista ufficiale, o meglio essere il teleciogghista ufficiale. Dopo aver fatto tante telecronache della Torres, non vedo l’ora di cimentarmi con questa nuova sfida che si identifica con la tradizione sassarese. È una competizione sportiva, c’è un premio ambito, sarà divertente».

