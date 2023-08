Un Masterplan per riqualificare lo scalo industriale 

Un nuovo Piano strategico di sviluppo e riprogrammazione del porto industriale per cambiare volto e futuro ad un’area che presenta per il nord ovest una opportunità di crescita. L’Autorità di sistema portuale, d’intesa con il Consorzio industriale provinciale di Sassari e il Comune turritano, sta portando a termine l’iter del Masteplan, un documento di indirizzo strategico che individua gli interventi per rivoluzionare uno scalo che attualmente presenta una condizione critica, ma anche una potenzialità e una situazione infrastrutturale che richiedono una inversione di tendenza, capace di favorire la nascita di nuove attività legate alla cantieristica, alla logistica e all’economia del mare. Il Masterplan, per la riqualificazione del porto industriale e la creazione di un nuovo polo produttivo nell’area retrostante, verrà presentato a ottobre presso la sala Filippo Canu, alla presenza dell’assessore regionale ai Trasporti, Antonio Moro. L’obiettivo è far nascere il "Nuovo polo industriale del Nord Sardegna" che si svilupperà nell'area ex Eni, zona di accesso diretto al mare tra il pontile Secchi e la diga foranea, dove la Port Authority ha previsto un nuovo banchinamento per l'attracco delle navi mercantili e l’insediamento di nuove attività industriali programmate dal Consorzio.

