Un masso minaccia i bagnanti a Masua 

È uno degli arenili più suggestivi della costa sud occidentale, un’attrazione visitata anche dalle celebrità, come Carla Bruni e Nicolas Sarkozy la scorsa estate. Ora il fascino di Masua è “sfregiato” da delle transenne sistemate per garantire la sicurezza dei bagnanti. Un grosso masso rischia infatti di staccarsi dalla parete rocciosa che si affaccia sull’arenile. «È arrivata la segnalazione da parte della Forestale e dopo un sopralluogo che ha confermato la presenza di massi di notevoli dimensioni contenuti soltanto da delle reti di protezione che necessitano d’essere sistemate - commenta il vice sindaco e assessore con deleghe all’Ambiente e alla Protezione civile, Francesco Melis - ci si è attivati per isolare la porzione di arenile e procedere con le operazioni di messa in sicurezza».

Rischi e pericoli

Il Comune ha la giurisdizione sull’arenile, ma non sul tratto della parete, di competenza del demanio. Francesco Melis assicura comunque che le operazioni di ripristino di una rete di contenimento decisamente datata e che risale ad un intervento dell’allora “Società Mineraria”, avverranno in tempi celeri: «Pensiamo di procedere e concludere le operazioni di ripristino la prossima settimana. - spiega Attilio Usai, tecnico minerario e responsabile della sicurezza dei siti di Porto Flavia, Grotta Santa Barbara e Galleria Villamarina - dal sopralluogo effettuato si è appurato il distacco interno dello scisto, una tipologia di roccia incoerente, che si frattura facilmente anche per i soli sbalzi termici. Grossi massi che al momento risultano essere sospesi sulla spiaggia, limitati soltanto da una rete in precarie condizioni. Era fondamentale isolare la superficie interessata». Usai spiega come verranno effettuati gli interventi di ripristino: «Del personale specializzato si calerà con le funi, rimuoverà il carico che grava sulle reti facendolo precipitare al suolo. Successivamente si sostituiranno le stesse reti di contenimento in tutte quelle zone che presentano potenziali situazioni di pericolo».

Le transenne

L’area al momento transennata delimita interamente la parte destra dell’arenile. Il passaggio per poter arrivare al molo è libero, risulta invece inaccessibile il balconcino soprastante: «Abbiamo più volte segnalato lo stato indecoroso delle protezioni agli operai di Igea che si occupavano di mettere in sicurezza il rudere presente in spiaggia. - racconta il titolare dello stabilimento balneare Matteo Galzerino - Isolare quella parte di arenile era doveroso perché metteva a rischio la sicurezza delle persone». La sicurezza dei bagnanti al momento è garantita dalla presenza degli assistenti dello stabilimento: «Per senso civico presidiamo tutta l’area, anche quella che non ci compete».

