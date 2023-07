Un masso frana e centra un’auto 

Un masso che si trasforma in proiettile che si stacca dal costone della Pedemontana inaugurata appena tre anni fa, e frana proprio quando passa un’auto. Il macigno, grande una trentina di cementieri, penetra dalla parte del passeggero, dopo aver sfondato il parabrezza e colpisce l’automobilista un 74 enne nuorese alla spalla, frantumandogli l’omero e il fianco destro.

Quello che pareva una banale uscita di strada autonoma, lo scorso giovedì, sulla circonvallazione che da Mughina porta a Monte Jaca, ha all’origine del sinistro che poteva costare caro all’uomo, un fatto ben più inquietante.

Anche i soccorritori all’inizio non hanno intuito cosa fosse successo, tanto da catalogare l’incidente come un’uscita autonoma. Ma poi in un secondo momento gli uomini della polizia sono dovut tornare sul luogo per i rilievi, perché il ferito aveva perso conoscenza, e il masso si era staccato alcune decine di metri prima del luogo dell’impatto della Jeep Renegade che ha carambolato prima con il guard-rail, e poi con il costone dall’altra parte, è stat5o trovato nel sedile posteriore del mezzo. Giovedì, gli uffici tecnici del camune hanno fatto un sopralluogo per verificare lo stato e la pericolosità. Anche il sindaco Andrea Soddu, si è recato personalmente sui luoghi.