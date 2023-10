«Un massacro sociale senza alcuna traccia di green economy» 

«Quello che finora emerge dai progetti e dalle dichiarazioni non è un piano di “green economy” ma l’annuncio di un massacro sociale, un assalto all’economia del territorio». Ignazio Atzori, sindaco di Portoscuso, sa che la posizione assunta sul tema del progetto litio della Glencore a tanti potrà sembrare estrema, ma è certo che sia l’unica possibile: «Ho l’obbligo morale di dirlo».

Perchè massacro sociale?

«Perché chi come me tocca ogni anno il dramma occupazione che il nostro territorio sta vivendo, davanti a 1.500 posti di lavoro in bilico, a fronte di poco più di 20 di un progetto pilota e di un altro centinaio a progetto definitivo, non può che allarmarsi. In qualunque modo vada a finire il progetto litio».

Per il quale è stata richiesta la Via.

«Che, sia chiaro, non è una bocciatura, ma solo una richiesta legittima di un territorio che non può permettersi nessun passo falso, sia dal punto ambientale sia da quello occupazionale. Non facciamo la guerra a Glencore o ad alcun imprenditore che voglia investire. Ma servono progetti convincenti. E vogliamo che ci sia la massima chiarezza sul fronte dei rischi».

Il piano black mass mette l’ambiente è a rischio?

«Lo dirà la Via. Noi per ora abbiamo solo il progetto presentato in Regione da Glencore e sappiamo che si tratta della lavorazione di una materia “critica” non normata in Italia, in Europa e in gran parte del mondo. Dovremmo accettarne l’arrivo a cuor leggero sapendo anche che non ha nulla a che fare con l’economia circolare tanto sbandierata?».

In che senso?

«Nel senso che nel cosiddetto “impianto pilota” si andrebbero a trattare 11 mila tonnellate di black mass arrivate dagli Usa e quanto recuperato, litio, nichel, cobalto e altro, ripartirebbe alla volta del Canada e altri Paesi. Qui resterebbero soltanto i rifiuti, nessuna seconda lavorazione. Soltanto i potenziali veleni».

Faccia un esempio

«Ad esempio le acque reflue in uscita dell’impianto che saranno usate in sostituzione dell’acqua industriale, per il lavaggio gessi o per l’umidificazione delle scorie. Secondo i piani l’acqua dovrebbe finire nel depuratore consortile - che non è adatto a trattare il litio - e poi in mare. Senza contare che le scorie dirette in discarica si porteranno dietro anche nuovi ipotetici “veleni” da stoccare. Chiedere una valutazione d’impatto ambientale è il minimo. Ricordiamo l’effetto cumulativo: l’inquinamento potenziale si aggiunge a quello già in essere».

Perché parla di assalto all’economia del territorio?

«Perché siamo quasi certi di assistere a una lenta, seppur mascherata, fuga dal polo industriale. Se gli ipotetici posti di lavoro del progetto litio si sommassero agli esistenti non parlerei così. Ma Glencore ha più parlato della sorte dei lavoratori della linea piombo di Portovesme e San Gavino? E della linea zinco, vero gioiello di economia circolare, che rischia di emigrare in altri lidi lasciando “a noi” solo la parte “sporca” dei fumi di acciaieria?».

Qual è il timore?

«Prima di tutto per la salute: i dati dell’Istituto superiore di sanità sull’incidenza di alcuni tumori, ad esempio, parlano di numeri doppi rispetto al resto della Penisola già senza nuovi veleni. A questo si somma il timore che Glencore non parli chiaro».

Cioè?

«Sanno che senza Via non si va da nessuna parte ma fingono di non capirne il senso. Temiamo che il disegno sia quello di abbandonare il territorio non più redditizio. Non lo dicono soltanto perché in quel caso si aprirebbe il capitolo delle bonifiche di suoli e falda, finora soltanto accennate. E i costi sarebbero altissimi».

Vede il futuro così nero?

Sì e per non renderlo nero si dovrebbe creare un fronte unico tra Governo, Regione, sindaci, lavoratori e sindacati. Le polemiche sterili spostano soltanto l’attenzione dal vero problema. Vedo troppi lavoratori indiretti e interinali abbandonati al loro destino e il problema non si risolverà con gli ammortizzatori sociali».

Che però sono fondamentali.

«Certo, ma se non dai a un lavoratore percettore di reddito la speranza di tornare al lavoro, gli togli lo status di lavoratore. Gli incentivi hanno senso, ma chi ci porta a chiederli deve dare soluzioni»

Ovvero?

«Ovvero non si può più utilizzare il nostro territorio, i nostri lavoratori e la nostra salute come carne da macello. Serve il giusto equilibrio tra la difesa dell’ambiente e il lavoro. Non si può nascondere la realtà per tutelare una multinazionale. Alle preoccupazioni di Confindustria rispondo che noi siamo pronti, e credo anche la Regione e i funzionari che coraggiosamente hanno chiesto la Via, ad accogliere nuove iniziative. Ma nessuno pensi che lo faremo stravolgendo le norme».

RIPRODUZIONE RISERVATA