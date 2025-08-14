Un maschio in squadra nel Vietnam femminile 

Un caso imbarazzante ha scosso il Mondiale femminile U21 di pallavolo in corso in Indonesia, cui partecipa anche la nazionale azzurra, lambita dalla vicenda. Le ragazze di Gaetano Gagliardi hanno raggiunto i quarti di finale, dove oggi affronteranno la Cina detentrice, battendo 3-0 la squadra di casa. Dai risultati sul campo avrebbero dovuto affrontare il Vietnam, che invece è stato escluso dal torneo per aver schierato «un giocatore non idoneo», risultato essere un maschio.

La Federazione internazionale ha deciso di sanzionare il Vietnam con la sconfitta 0-3 a tavolino in 4 delle 5 partite disputate nel girone in base ai risultati di un'indagine avviata per «preoccupazioni sollevate in merito alla presenza di una giocatrice non idonea». A sollevare dubbi sul sesso di non una, ma due avversarie era stata anche la Serbia. La Fivb ha avviato accertamenti sul sesso delle giocatrici Dang Thi Hong e Phuong Quynh e, secondo quanto riferiscono media asiatici, il primo è stato confermato essere maschio.

Il Vietnam non ha schierato i due nell'ultimo match del girone, con Porto Rico, e la sua vittoria per 3-1 è stata omologata, ma non è bastata a evitare la retrocessione dal terzo all'ultimo posto del girone di qualificazione. Il giocatore in questione è squalificato dal torneoma il Vietnam rischia squalifiche a più ampio raggio.

