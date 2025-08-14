VaiOnline
Volley.
15 agosto 2025 alle 00:45

Un maschio in squadra nel Vietnam femminile 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un caso imbarazzante ha scosso il Mondiale femminile U21 di pallavolo in corso in Indonesia, cui partecipa anche la nazionale azzurra, lambita dalla vicenda. Le ragazze di Gaetano Gagliardi hanno raggiunto i quarti di finale, dove oggi affronteranno la Cina detentrice, battendo 3-0 la squadra di casa. Dai risultati sul campo avrebbero dovuto affrontare il Vietnam, che invece è stato escluso dal torneo per aver schierato «un giocatore non idoneo», risultato essere un maschio.

La Federazione internazionale ha deciso di sanzionare il Vietnam con la sconfitta 0-3 a tavolino in 4 delle 5 partite disputate nel girone in base ai risultati di un'indagine avviata per «preoccupazioni sollevate in merito alla presenza di una giocatrice non idonea». A sollevare dubbi sul sesso di non una, ma due avversarie era stata anche la Serbia. La Fivb ha avviato accertamenti sul sesso delle giocatrici Dang Thi Hong e Phuong Quynh e, secondo quanto riferiscono media asiatici, il primo è stato confermato essere maschio.

Il Vietnam non ha schierato i due nell'ultimo match del girone, con Porto Rico, e la sua vittoria per 3-1 è stata omologata, ma non è bastata a evitare la retrocessione dal terzo all'ultimo posto del girone di qualificazione. Il giocatore in questione è squalificato dal torneoma il Vietnam rischia squalifiche a più ampio raggio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’intervista

Nanni Fodde, 100 anni e 100mila auto

l A. Carta
Il focus

Turismo in calo? «Presto per dirlo» L’estate anomala del Sud Sardegna

Negli hotel di Villasimius e Pula qualche camera è restata vuota 
Gianni Agus Ivan Murgana
L’incidente

Si scontra con la moto contro un’auto: muore un dentista

La vittima è Maurizio Molfino, 70 anni: di origini lombarde, risiedeva a Castelsardo 
Mariangela Pala
Cronaca

L’ultimo saluto al soccorritore

Don Antonio Mura: «Vicini alla famiglia anche solo con il silenzio» 
Angelo Cucca
Buddusò.

Un uomo sospettato per il delitto

Andrea Busia
L'intervista

«Il buon gusto e la parsimonia mi hanno salvato»

Nanni Fodde, patriarca dell’Acentro, si racconta: l’azienda, la famiglia e lo sguardo su 100 anni di vita 
Alessandra Carta
Eolico

Veglia degli attivisti a Torre dei Corsari «No alle pale cinesi»

Il Presidio del Popolo Sardo attacca: «Fuori dall’Isola i nuovi pirati del mare» 
Santina Ravì
L’emergenza

L’anonima discariche si dirama sulla Nuoro-Olbia

Le piazzole invase da gomme, batterie d’auto, bottiglie di birra 
Gianfranco Locci RIPRODUZIONE RISERVATA  