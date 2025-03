Un maresciallo con l’Arma della solidarietà 

In città lo conoscono proprio tutti. Lo chiamano ancora maresciallo, anche se ha lasciato l’Arma da qualche anno. Bruno Ventagliò storico comandante della stazione dei carabinieri di Iglesias continua a servire il prossimo. Dedica le sue giornate alla solidarietà. Guida l’ambulanza, accompagna gli anziani a fare le visite mediche e presiede la Sodalitas, una delle più importanti associazioni cittadine. Originario di Calasetta, nato a Carbonia, sposato con due figli, oggi ha 61 anni, di cui 36 al lavoro nell’Arma. «Vivo in una città bellissima – racconta – c’è una grandissima rete solidale. C’è tanta generosità e tante persone che dedicano il loro tempo a chi chiede aiuto. In tutti questi anno ho visto la città cambiare, ma gli iglesienti sono sempre stati solidali».

L’Arma

«Mi sono avvicinato al mondo delle solidarietà tanti anni fa – sottolinea – quando lavoravo nell’Arma il lavoro mi portava spesso ad avere a che fare con persone bisognose d’aiuto. Spesso con i colleghi ci capitava di arrestare qualcuno che aveva commesso qualche reato. Molte volte abbiamo fatto collette per aiutare queste persone anche a fare la spesa. Molti non sapevano nemmeno dove dormire. Posso raccontare decine di episodi. Ho sempre avuto una grande sensibilità per chi sta male, in particolare per quelli invisibili, per quelli che non chiedono aiuto. Ce ne sono davvero tantissimi. Quando lavoravo nell’Arma mi rivolgevo alla Sodalitas per segnalare situazioni particolari».

L’associazione

Bruno Ventagliò è diventato presidente della Sodalitas nel 2019. Spesso gli capita di intervenire in situazioni di grande emergenza con l’ambulanza. «Facciamo parte del 118 – racconta – in passato quando c’erano incidenti mi preoccupavo di tutti gli aspetti legati all’attività come carabiniere, oggi invece faccio il soccorritore. L’esperienza mi aiuta molto e spesso cerco di rendermi utile anche con qualche giovane militare. Chiaramente i tanti anni trascorsi nell’Arma mi consentono di valutare meglio alcune situazioni. Riesco a percepire se ci sono pericoli e questo mi aiuta molto. Cerco anche trasmettere le mie conoscenze agli altri soccorritori della Sodalitas».

L’appello

«Facciamo volontariato puro – aggiunge – offrendo diversi servizi, compreso quello della mensa. Spero che tante altre persone si possano avvicinare a questo mondo. Aiutare il prossimo è una cosa bellissima e mi auguro di poterlo fare ancora per tanti anni».

