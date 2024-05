“Un mare di musica”, sul palco De Piscopo 

“Un mare di musica”, scattano i preparativi per l’edizione numero 21. L’amministrazione comunale sta organizzando la rassegna musicale per le vie del paese in collaborazione con l’associazione musicale Peter’s Day. L’appuntamento di grande valore artistico-musicale, sociale, culturale e commerciale avrà come tema “Un mare di ritmo & di percussioni” e si terrà il 22 giugno.

La manifestazione sarà realizzata nel percorso cittadino già sperimentato nelle edizioni precedenti che si snoderà lungo la via Sardegna e parte del corso America dove verranno dislocati 10 palchi con punti musica. La manifestazione si concluderà con la performance di un ospite d’eccezione, quest’anno Tullio De Piscopo.

“Un mare di musica” rappresenta un’importante vetrina sulle potenzialità agro-alimentari, artigianali e delle arti e mestieri locali: l’amministrazione ha impegnato la somma di 25mila euro. (sa. sa.)

