“Un mare di musica” per le strade 

A 24 anni dalla prima edizione, la manifestazione si conferma sempre originale, allegra, virtuosa come solo la musica sa essere, e sapientemente organizzata dal suo creatore Piero Collu. Una folla colorata e festante ha accompagnato musicisti e musiciste che ne sono stati l’anima dalle 20 per quasi 6 ore: un crescendo di ritmi e sonorità passate per gli irrefrenabili Almamediterranea, il reggae dei Sunroad e le profonde percussioni africane dei Tamburo Magico o ancora i SuperLatin, coi balli caraibici dei Vivir Danzando, che hanno fatto ancheggiare anche i più riottosi.

«”Un mare di musica” è una serata divertente e piena di energia: cerco di venire sempre», dice Elisa Deiana che arriva da Cagliari. Con bacchette con cui ritmare o a mani nude con cui accendere gli spartiti, Congas, Timbales, Bongos, (solo per citarne alcuni presenti nelle 15 postazioni), hanno animato via Sardegna illuminata dalle attività commerciali aperte per l’occasione, da tante bancarelle e dalla voglia di iniziare l’estate in musica. Hanno mostrato poi il loro talento alla batteria anche le “Dress In Black”, “Dj Drums Ride Gorilla”e i giovanissimi di Pop Music & Percussion con le loro 12 batterie. L’anima sonora della Sardegna si è espressa nel “vibrafono” di campanacci (erbejofono) di Gianni Atzori, e nelle armoniose campane in ceramica di Elvio Usala accompagnato dal ballo a s’arrapicu del Gruppo Folk Santa Lucia di Assemini.

«È sempre un bel viaggio nella musica grazie a Piero Collu, sempre una grande risorsa per Assemini» dice Diego Corrias, consigliere del M5Stelle e asseminese doc. E poi con la febbre del ritmo già alta, c’è stato il gran finale: lo statunitense Mike Terrana e l’austriaco Bernhard Welz hanno fatto ancora ballare la folla. A vegliare su tutto infine ci sono state le forze dell’ordine e soprattutto, i volontari. Esprime soddisfazione il sindaco Mario Puddu: «L’amministrazione anche quest’anno ha dimostrato quanto crede in questa manifestazione investendo una somma importante, per il resto la Festa della musica brilla da sé». Questa festa per la cittadina è anche un a vetrina preziosa, come dice Marianna Poge, titolare di un negozio di ottica e tra suoi più affezionati sponsor: «La aspettiamo tutto l’anno, da un punto di vista economico e di promozione, ma anche sociale: è bello vedere la strada affollata di gente che passeggia e sta bene».

