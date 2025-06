Ad Assemini anche l’estate 2025 si aprirà con la festa della musica e un “Mare di musica Made in Italy”. Nata nel 2000, la XXII edizione sarà dedicata alla musica italiana: sabato a partire dalle 20, lungo la via Sardegna, il pubblico sarà trascinato tra le note, rigorosamente live, dei ritmi italiani.

Spettacolo

Le luminarie con le chiavi di violino annunciano i 12 palchi presenti in cui suoneranno altrettante formazioni: dalla musica classica di Giuseppe Verdi, agli intramontabili Mina, Eros Ramazzotti, Giorgia e Vasco Rossi, solo per fare qualche nome, e poi i live dedicati a Roul Casadei e le immancabili Hits 2025. «Sarà una serata davvero magica in cui ci saranno tanti e tante musicisti in azione e moltissime sorprese», dice l’organizzatore Piero Collu.

L’edizione 2025 sembra nascere inoltre sotto la buona stella dell’entusiasmo e della collaborazione tra gli sponsor privati e il Comune che, oltre al consueto contributo economico, ha anche chiesto al Ctm di potenziare le corse dei bus per il rientro coi mezzi pubblici. Dice l’assessore al turismo Maurizio Tunis: «Si tratta di una serata attesa e amata, che abbiamo voluto fortemente sostenere, consapevoli del valore della musica per la nostra comunità e per la promozione del territorio».

I fondi

Il Comune ha contribuito infatti con un finanziamento di 25mila euro sui 90mila necessari. Secondo Francesco Lecis, consigliere di minoranza (Pd), «è un’ottima iniziativa culturale che meriterebbe più attenzione e più tempestività nel sostegno che appare "sottodimensionato" rispetto ad altri eventi».

Il primo cittadino Mario Puddu replica: «Questa festa è un momento di intrattenimento, ma anche un’occasione per valorizzare Assemini come destinazione turistica e culturale, in grado di accogliere visitatori, artisti e famiglie in un clima di gioia, condivisione e partecipazione. Ci aspettiamo una grandissima affluenza».

La novità

La festa della musica 2025 sarà ricca e variegata, come la particolarità di dedicare un palco al fascino del genere lirico. Si potranno ascoltare infatti le arie di Verdi, Rossini, Donizetti interpretate da Sara Mizzaru (soprano), Francesco Piano (baritono), Carlo Cocco (baritono) accompagnati dal pianista Valerio Carta che dice: «È un onore poter presentare questo genere “colto” fuori dai teatri: un modo per far avvicinare anche i giovanissimi al canto lirico».

Cade poi il 14 giugno una curiosa coincidenza: le 85 candeline di Francesco Guccini che un nutrito gruppo di fan festeggerà tra i palchi con la classica torta e con una mostra. La serata si concluderà sul palco con gli ospiti speciali: la storica formazione Premiata Forneria Marconi nella sua tappa asseminese del tour “Pfm canta De André”. Tutto il pubblico infine potrà partecipare al concorso fotografico “Scatta la musica”: basterà cogliere col proprio obiettivo emozioni e dettagli per tentare di aggiudicarsi una crociera o una chitarra elettrica.

