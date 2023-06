Dal primo luglio e fino al 15 settembre la biblioteca di Escalaplano si trasformerà in una piccola “spiaggia”. Torna per il terzo anno consecutivo “Un mare di libri in biblioteca”. L’iniziativa per grandi e piccini prevede l’aggiornamento settimanale dei due espositori contenenti i libri consigliati dalla bibliotecaria Claudia Prasciolu.

In un angolo della biblioteca è stato realizzato poi un delizioso spazio dedicato alle letture dei più piccoli. A campeggiare nella sala coloratissimi salvagenti, un ombrellone, una tenda da campeggio, asciugamano, pinne e occhiali. È lì che i bambini e le bambine potranno leggere, come se fossero distesi in un bel litorale, il libro scelto, mentre mamma e papà leggeranno nella sala adiacente. «Un mare di libri è un evento molto apprezzato – spiega Prasciolu – ho allestito anche una zona con dei tavolini con fogli e colori, con dei giochi da tavola e uno per la merenda estiva dopo la lettura sotto l’ombrellone». I titoli esposti cambieranno una volta alla settimana e la Prasciolu attingerà da un ricco catalogo che supera i 12mila volumi. «Abbiamo avuto anche diverse donazioni da privati – prosegue Prasciolu – nel mio lavoro sarà affiancata anche da quattro giovani che hanno appena iniziato il servizio civile».

RIPRODUZIONE RISERVATA