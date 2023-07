Un mare di libri a San Gavino per il Festival del Monreale  

“Fuoriclasse e Fuoriserie” è il tema di quest’anno del Festival letterario del Monreale che animerà San Gavino da mercoledì prossimo sino a domenica 23. Tanti gli ospiti scelti dai direttori artistici Francesca Spanu e Giovanni Follesa. «Il festival è un viaggio condiviso con una comunità e un territorio che crede nelle opportunità della cultura come volano per il turismo esperienziale», spiega Nicola Ennas, assessore ai Grandi eventi del Comune. Ed ecco il ricco calendario.

Anteprima

Mercoledì si comincerà alle 18.30 con Stefano Obino che presenterà, in dialogo con Andrea Fulgheri, la graphic novel “Sartiglia” (Camena). Alle 19.30, Pietro Paolo Proto parlerà di “A Ovest del Sahara” (Effigi) con Spanu e Andrea Fulgheri. L’ultimo incontro: Fabrizio Bibi Pinna e Alessandra Cossu con “La Sardegna oltre al mare” (Imago Multimedia).

Giovedì

In via Santa Croce, alle 11, Romano De Marco presenterà “Codice di ferro” (Camena) con Fulgheri. Alle 18.15 a Casa Mereu i saluti dell’amministrazione e dei direttori artistici. Presenta Alberto Ibba. Alle 18.15, il giornalista Giovanni Floris presenta “Il gioco” (Solferino) con Follesa e Spanu. Alle 19.15 Follesa racconta “Sì, lo voglio. Storie di unioni civili in Italia” (People) con Camilla Soru. Alle 20.15 Beatrice Mariani e “Amiche di una vita” (Sperling & Kupfer) con Spanu e le operatrici del centro antiviolenza Feminas. Alle 21.15, Piera Carlomagno per “Il taglio freddo della luna” (Solferino) con De Marco. Alle 23 la tavola rotonda “Indagini investigative: tra fiction e realtà” con Daniele Caria (sostituto procuratore della Procura di Cagliari), Francesco Capula (comandante della Compagnia dei Carabinieri di Villacidro), Andrea Pau (scrittore), De Marco, Marianna Chessa (criminologa), Mauro Pusceddu (magistrato e scrittore), Gianluigi Dettori (magistrato) e Fulgheri.

Venerdì

Alle 11, via Santa Croce, il reading con le donne della casa famiglia Madame Foile. Alle 18.30, Casa Mereu, Thomas Melis (“Milano. Il mondo non cambia”, Fratelli Frilli ) ed Eugenio Annicchiarico (“Falso ricordo”, Rossini) in dialogo con Rossella Perra. Alle 19.30, Vanni Lai presenterà “La cantadora” (minimum fax) con Gloria Ghioni. Alle 20.30, Luca Ammirati e “Tutti i colori tranne uno” (Sperling & Kupfer) con Leonardo Uda. Alle 21.30, Fabiano Massimi (“Se esiste un perdono”, Longanesi) con Fabio Marcello. Alle 22.30 Antonio Lanzeta con “Delitto in riva al mare” (Newton Compton).

Sabato

Si parte alle 18.15 a Casa Mereu con una tavola rotonda sulla letteratura digitale a cura di Gloria Ghioni con lo scrittore Alessandro De Roma, Giorgio Pia (professore associato di Scienza e tecnologia dei materiali), Mariella Pia (docente della scuola primaria), Spanu e Martina Fenu. Alle 19, Maria Francesca Chiappe presenterà “Ostaggio” con Alessandra Ghiani. Alle 20, De Roma parlerà del suo romanzo “Grande terra sommersa” (Fandango) con Gianni Usai. Alle 20.45, Anna Premoli racconterà “In amore vince chi rischia” (Newton Compton). L’evento è realizzato in collaborazione con Il Club di Jane Austen Sardegna. Dialogheranno con l’autrice Giuditta Sireus e Spanu. Alle 21.45, Matteo B. Bianchi (“La vita di chi resta”, Mondadori) con Follesa e Giorgio Pia.

Domenica

Appuntamento alle 18.15 a Casa Mereu con Maria Laura Mura e “Cuori leggeri” (Il Maestrale) accompagnata Antonietta Fara e Rossella Perra. Alle 19, Valerio La Martire parlerà di “Stranizza” (Rizzoli) con Follesa. Alle 20, Giovanni Gusai (“Il bordo del mondo”, Sem) con Angelo Mazza.Alle 21, Mattia Insolia porterà all’attenzione dei lettori “Cieli in fiamme” (Mondadori) con Pia. Alle 21.30, Roberto Emanuelli con “Quando tutto sembra immobile” (Sperling & Kupfer). Alle 23, il concerto di chiusura con la cartoon band Supereroi. (red. cult.)

