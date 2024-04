Un mare di fiori sulle strade e nelle piazze 

La primavera arriva anche a Sestu, con tanti nuovi fiori nelle fioriere, colori e profumi.

«Da febbraio è attivo il nuovo servizio di gestione del verde urbano. Come da programmazione annuale sono state messe a dimora nelle fioriere dislocate nel centro urbano le fioriture primaverili. L’ irrigazione verrà eseguita mediante autobotte», spiega l’assessora al Verde Pubblico Roberta Argiolas. Duecento piante: fiori nuovi in via Gorizia, via Cagliari, di fronte a tutte le chiese, piazza Gramsci, piazza Salvo d'Acquisto, aiuole del Comune, in piazza Rinascita. «Anche quest'anno in primavera abbiamo riempito di fiori le nostre fioriere che in questo modo rallegrano le vie e le piazze della nostra cittadina. Intanto la ditta del verde sta procedendo alla manutenzione delle aree verdi e dei giardini delle scuole», dice la sindaca Paola Secci.

