«Un mare di fango nelle nostre serre» 

Inviata

Villaspeciosa. «I danni? Impossibili da quantificare. Abbiamo già perso centinaia di migliaia di euro di merce, ma non sappiamo cosa potrà essere salvato e cosa no». Dieci giorni dopo l’alluvione, Giampiero e Alberto Gallus hanno ancora i piedi nel fango. Dal 27 ottobre i due fratelli fondatori dell’azienda agricola “Sa serra”, oltre sei ettari di terra a pochi chilometri dal centro abitato di Villaspeciosa, lavorano senza sosta per liberare migliaia e migliaia di piantine di peperoni, pomodori e melanzane dalla melma portata da un’enorme onda proveniente dai corsi d’acqua gonfiati dalle piogge di fine ottobre.

La veglia

«Quella notte non abbiamo chiuso occhio, abbiamo passato le ore a cercare un modo per raggiungere l’azienda, ma il livello dell’acqua del rio Spinosu – nonostante qui in paese non stesse piovendo – era troppo alto. Solo alle sette di domenica mattina siamo riusciti a entrare: una devastazione», raccontano i due ex operai che nel 2005 hanno scommesso sulla terra e creato quella che ora è una delle aziende agricole più grandi del territorio. Mentre sulla piana è tornato finalmente a splendere il sole, i Gallus – seduti al tavolo dell’ufficio in una delle rarissime pause dai campi – ricordano quel che hanno trovato all’alba del giorno dopo. «Dentro le serre c’era di tutto: frigoriferi, porte, bombole di gas, pneumatici, pupazzi, tubature, legname, vasi di fiori. Una montagna di spazzatura trascinata dalle campagne della zona, ma soprattutto dai corsi d’acqua pieni di rifiuti che da Decimoputzu scendono fino a qui». Sul retro del capannone che fa da quartier generale all’azienda sono stati ammassati i detriti recuperati tra i filari delle verdure e destinati alla discarica: tutto è in ordine, all’interno di un freezer a pozzetto c’è una montagna di bombole e bombolette, latte di vernice, un ferro da stiro, una scarpa da uomo malconcia e su un vecchio armadio due koala di peluche abbracciati che si scaldano al sole. «Non avevamo mai visto una cosa simile, su sei ettari di serre più di quattro sono andati distrutti. Quando siamo finalmente riusciti a entrare, domenica mattina, abbiamo subito liberato le serre dai gonnellini per far defluire l’acqua e poi iniziato a spalare, per lunghissimi giorni, senza fermarci mai. Quello che ci ha commosso, sono stati i tanti amici che si sono offerti di aiutarci in tutti i modi, questo è stato bello». Basta guardarsi intorno per avere la misura di quel che è accaduto: sulle piantine c’è una crosta di fango che segna almeno un metro d’altezza, nel pantano tra i solchi di terra ci sono cumuli di peperoni, mentre quelli ancora attaccati alle piante stanno marcendo sotto foglie gialle e appassite per la troppa acqua.

La stima

Camminando lungo il perimetro dell’azienda, alla fine delle serre libere dai teli di plastica per lasciar entrare l’aria, si può seguire il bordo di un canale profondo diversi metri: è quasi del tutto asciutto. «Il 27 ottobre qui c’erano acqua e fango dappertutto, non si poteva arrivare». Poco più in là, tra cumuli di canne, spunta una montagna di melanzane: tutto da buttare. «Di certo abbiamo perso centinaia di quintali tra peperoni, melanzane e pomodori. Adesso dobbiamo aspettare che trascorra del tempo per capire se qualche pianta resisterà o se marciranno tutte con quel che c’è sopra. La stima dei danni potrà dirsi conclusa, forse, solo in primavera quando toglieremo le melanzane per piantare i meloni, allora capiremo cosa abbiamo perduto», assicurano insieme. Di più: la piena non ha solo strappato i frutti di tanto lavoro, inzuppato le radici delle piante e trascinato rifiuti per chilometri, ma ha danneggiato le strutture delle serre che i fratelli Gallus quasi vent’anni fa avevano realizzato con le proprie mani animati dal desiderio di creare per le proprie famiglie un futuro migliore. «Speriamo almeno che arrivino i risarcimenti, anche se saranno solo una piccolissima parte di quel che abbiamo perduto. E poi, che finalmente si provveda alla pulizia dei corsi d’acqua dalla vegetazione e dai tanti rifiuti che le persone buttano via senza alcun rispetto».

I canali

In effetti, uscendo dall’azienda Gallus per tornare in paese, superato uno sterrato di poche centinaia di metri, l’asfalto è interrotto da un fiumicello sovrastato da un ponte sul quale le auto passano una alla volta. Il fondo è coperto da una vegetazione fittissima dove l’acqua si vede appena. Un tappeto verde fatto di lunghissime foglie annodate tra loro e tronchetti piegati dal vento, una rete di piante spontanee dove detriti e rifiuti in caso di pioggia resterebbero impigliati impedendo all’acqua di scivolare via. Proprio come è accaduto in quella notte d’ottobre quando il rio Spinosu s’è gonfiato fino a esplodere in un’onda che ha trascinato ogni cosa.

