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Oggi a Giorgino
27 ottobre 2026 alle 00:24

Un “Mare di danza” al Villaggio Pescatori 

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Il borgo cagliaritano di Giorgino visto con gli occhi degli artisti palestinesi. Proseguono gli appuntamenti di “Mare di danza. Approdi per la pace”, la rassegna che punta a rigenerare le periferie di Cagliari attraverso le arti transdisciplinari del movimento organizzata da Carovana Smi con Tersicorea e Fuori Margine.

Oggi, dalle 16 nel Villaggio Pescatori, arriva un’altra giornata di arte con “Crossing movement, boundaries and everyday experience”: partendo dal Lido Nonsolomare, l’artista palestinese Rafat Asad, insieme a Sireen Ghaben e Nour Shamma, Maria Benoni e Alessandra Coccia, Luca Marcia, Maria Simula, Anna Baraldi e Sylvia Messina, darà una dimostrazione del lavoro svolto in questi giorni nel rione. A seguire “Danzare i paesaggi”, un itinerario immersivo tra natura, arti del movimento, danze tradizionali, urbane e contemporanee; e in serata ritorna, con un estratto, “Ode ai popoli del mare”, un itinerario performativo con musiche e testi di Luca Marcia, per la regia di Ornella D’Agostino, che ripercorre le vicende del borgo nella storia. Chiusura di serata nel segno della riflessione, con “Vie di fuga. Gli artisti della resistenza”.

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