Un mare di calici per brindare nel villaggio di Portixeddu 

La piazza del villaggio di Portixeddu ospiterà domani domani la prima edizione di “Un Mare di calici”, degustazione di vini delle cantine dell’Isola e di prodotti tipici locali. La manifestazione è organizzata dall’amministrazione comunale di Fluminimaggiore. «Si tratta di una delle diverse iniziative – spiega Francesca Murtas, consigliera comunale con delega per il Turismo e gli spettacoli – che come amministrazione comunale abbiamo voluto programmare per il Ferragosto fluminese, coinvolgendo alcune aziende vinicole della Sardegna, con il fine di promuovere non solo il turismo nel Fluminese ma anche il settore enogastronomico del nostro territorio». L’inizio è fissato per le 19.30. (fe. ma.)

