“Un mare da scrutare”: Francesco Musolino tra gli ospiti 

Per millenni è stato un bacino di incontro di popoli diversi, e anche ora il Mediterraneo può riscoprire un ruolo fondamentale attraverso la cooperazione per la pace e lo sviluppo. È questo il tema della decima edizione del Festival della letteratura “Una mare da scrutare” in corso fino a sabato a Quartu, Sinnai e Maracalagonis. Tra i protagonisti lo scrittore siciliano Francesco Musolino, collaboratore di questo giornale.

Oggi alle 9, all’istituto Manzoni di Maracalagonis Giulio Contu racconterà ai bambini “Fiabe e leggende della Sardegna”. Alle 10 i ragazzi intervisteranno Sofia Gallo, autrice del libro “Io e Zora”. Domani alle 9, all’auditorium Sacro Cuore di Quartu, Sofia Gallo presenterà “Miti e storie dell’antico Egitto”. Alle 11 sarà la volta di Tonino Oppes con “Leggende sarde al chiaro di luna”. Di pomeriggio, all’auditorium Sant’Elena, sempre a Quartu, alle 16 Alessia Vistosu e Roberta Serra presentano “We Bro: ti droppo una storia”. Quindi alle 17 Marilena Deiana e Liborio Vacca parleranno “Fadeusu unu giogu”. Alle 18 Andrea Bandera e Alessandro Loi discutono di “State1 - Il metaverso dove tutto è possibile”.

Venerdì appuntamento al Sacro Cuore alle 9 con Musolino e “Miti e storie del mare”, alle 11 Mari Caporale presenterà “Le voci segrete del mare”. Sempre alle 11 ma all’ex convento dei Cappuccini ancora Musolino sarà intervistato dagli studenti. Alle 17 a Casa Olla Tonino

Oppes e Nicola Castangia presentano “La casa delle fate”. Alle 18 sarà la volta di Roberta Corradin col suo “Cannoli siciliani”. Alle 19 Gianluca Aresu chiude la serata con “Frolle e biscotti” e subito dopo terrà un laboratorio di pasticceria.

Sabato, infine, all’auditorium Sant’Elena alle 9 ancora Musolino con suo libro “Mare Mosso”. Alle 11 Marilù Oliva presenta “L’Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre”.

A Casa Olla alle 18 ci sarà Paolo Pinna Parpaglia con “Il quarto testimone”. Chiusura alle 19 con la scrittrice Asmae Dachan che presenta “Cicatrice su tela”.

