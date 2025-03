Un marchio turistico per il paese 

L’amministrazione comunale di Orgosolo prosegue nel valorizzare e incentivare la promozione turistica. Lo fa mettendo in mostra il nuovo marchio “Orgosolo l’altra faccia della Sardegna”, inaugurato a novembre scorso con un cartello che simboleggia il paese visibile sulla statale 131 che da Olbia porta a Nuoro.

«Ad oggi non eravamo presenti in nessuna strada dell’Isola - dice l’assessore Gian Nicola Taras -. L’obiettivo è quello di promuovere il territorio con un marchio unico di destinazione. L’amministrazione comunale ha intenzione, inoltre, di partecipare a varie fiere turistiche mostrando un’altra faccia della Sardegna, fatta anche di zone interne e non più solo di mare. Contiamo di dare maggiore visibilità al territorio anche negli aeroporti». Orgosolo è un Comune che affascina per i suoi murales,e non solo. Su questo l’amministrazione si concentrerà per una maggiore promozione. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA