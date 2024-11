Un marchio territoriale per l’Ogliastra del turismo 

Creare una voce, un volto, un'identità che rispecchi la vera essenza del territorio. L'ambiziosa sfida è del Gal Ogliastra, che chiama a raccolta gli operatori della filiera turistica per disegnarla insieme e organizza per il 5 novembre, a Loceri, un incontro ad hoc. Attraverso una serie di sessioni di confronto, i partecipanti avranno modo di condividere idee, visioni e ispirazioni, contribuendo a delineare un’identità coerente che rappresenti l’Ogliastra sia in Italia che all’estero. Alla guida di questo progetto ci saranno Alessio Neri e Valeria Amadori, esperti di brand territoriali. Questo primo incontro rappresenta una tappa fondamentale per cogliere gli spunti e le idee di chi vive e opera quotidianamente sul territorio, gettando così le basi di un marchio che rispecchi la cultura, i valori e la storia dell’Ogliastra. «Questo progetto rappresenta una straordinaria opportunità per dare voce all’Ogliastra, rendendola una destinazione turistica che parli di noi, delle nostre tradizioni, e di tutto ciò che ci rende unici - ha dichiarato Vitale Pili, presidente del Gal Ogliastra -«Invito tutti gli operatori turistici, le comunità locali e chiunque senta forte il legame con la nostra terra a partecipare a questo percorso condiviso».

