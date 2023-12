Un marchio per le cozze di Olbia 

Le cozze di Olbia, ma anche le ostriche e le arselle, ora hanno un marchio che ne attesterà la provenienza e il disciplinare di lavorazione che affonda le sue radici in 103 anni di storia festeggiati venerdì sera. L’occasione è stata la prima cittadina di “S’Indattaraiu”, il cortometraggio firmato da Matteo Pianezzi, che dopo aver viaggiato per festival in Italia e in Europa (ottenendo diversi premi), è approdato ad Olbia dove tutto è nato, in una serata organizzata da Eventi Frizzanti, casualmente nella stessa data in cui 103 anni fa fu firmata la prima concessione della mitilicoltura. E è qui che il presidente del Consorzio Molluschicoltori Raffaele Bigi ha comunicato l’ottenimento del marchio collettivo, dopo un iter durato poco più di un anno.

«Avevamo iniziato una decina di anni fa un percorso per il marchio Igp che però è lungo e complesso e allora abbiamo optato per il marchio collettivo che comunque indica provenienza e disciplinare», spiega Bigi: «Per esempio il novellame deve provenire dal golfo di Olbia o, se acquistato, deve restare immerso nel nostro mare per quattro mesi». Il marchio riguarderà anche le arselle, dopo un’operazione di ripopolamento che rimedi ai danni della raccolta selvaggia, e le ostriche che stanno dando molta soddisfazione ai produttori.

La storia del film

Il film è un omaggio identitario alla città e a un suo simbolo ma non solo. «È prima di tutto la storia di una perdita», ha spiegato Pianezzi. Mario, mitilicoltore rimasto vedovo, fa i conti con una depressione legata alla perdita della moglie e il filo sempre più sottile che lo tiene attaccato alla vita: la sua barca e il lavoro. Tirare su le cozze ogni giorno per guadagnarsi da vivere, come ha sempre fatto. Olbia c’è dentro con i suoi mille volti, quello scintillante della ruota panoramica e della movida, e quello del duro lavoro dei contadini del mare negli inconfondibili scenari naturali del golfo dominato da Tavolara. Il film è prodotto da Massimo Casula per la Zena film, interpretato nel ruolo principale dal cagliaritano Luciano Curreli, strettamente made in Olbia la musica di Marco Azara (chitarrista che, tra le altre cose, accompagna Salmo) Michele Nieddu e Nicola Uras.

