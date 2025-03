Un marchio Igp per il pane Coccoi 

In Sardegna rappresenta una tradizione. Il pane Coccoi da sempre fa bella mostra sulla tavola dei sardi e nelle occasioni speciali assume anche disegni quasi artistici. Viene preparato secondo una tradizione consolidata, che prevede l’utilizzo di semola di grano duro e di lievito naturale di “pasta Madre”, che a seconda delle zone dell’Isola viene chiamato in modo diverso, da “su frammentu” a “sa maddrighe”. Alla crosta dorata e croccante fa da contraltare una mollica chiara e soffice. A breve, il Coccoi potrebbe avere un logo e un marchio che lo distinguerà dagli altri tipi di pane. Ieri mattina a Cagliari, infatti, nella sede dell’Associazione panificatori del capoluogo, è stato presentato il percorso di tutela per arrivare a far ottenere a questo tipo di pane il marchio Igp, indicazione geografica protetta, avviato dal Comitato promotore composto da 21 aziende storiche dell’Isola nell’ambito di un progetto, finanziato dall’Ue, Horizon 2020 e denominato “Arsinoe”, sotto il coordinamento di Agris.

I numeri

Le 21 aziende del Comitato promotore mettono insieme una produzione di 100mila chili di pane all’anno, per una media di circa 7.000 per azienda. Ma il nuovo marchio Igp rappresenta un’opportunità anche per le aziende agricole. In Sardegna, le superfici coltivate per la produzione di grano duro ammontano a circa 25mila ettari e 665mila tonnellate nel triennio 2021-23 in cui si è registrato un calo delle superfici coltivate ma un incremento consistente delle rese. Il grano sardo assicura risultati qualitativi eccellenti per la panificazione «come attesta il successo di varietà selezionate da Agris quali Karalis, Nuraghe e la più recente Shardana», spiega il Comitato promotore. «L’importanza strategica delle filiere locali nella valorizzazione del territorio dal punto di vista economico e sociale e nel mantenimento della sicurezza alimentare, attualmente a rischio a causa dei cambiamenti climatici, è dimostrata dal supporto finanziario che il progetto europeo Arsinoe ha fornito all’iniziativa di acquisizione del marchio Igp per il pane Coccoi», ha sottolineato Marina Monagheddu, direttrice del Servizio per la ricerca sui sistemi colturali erbacei dell’Agenzia Agris Sardegna.

Le prospettive

«La panificazione in Sardegna è un pilastro dell’economia e della società. Il panificio resta il cuore delle realtà urbane, anche delle più piccole. Pertanto ogni progetto di valorizzazione e tutela, quello della Igp del Coccoi in primis, è un passo verso il futuro», ha osservato Gianfranco Porta, presidente del Comitato promotore, che punta a valorizzarne la diffusione oltre Tirreno. «Sono 3.456 i prodotti a marchio Dop e Igp in Europa e cubano complessivamente un valore alla produzione per 80 miliardi di euro. I prodotti italiani a denominazione sono 891 e incidono per il 26% su quelli del mercato unico, con 20,2 miliardi di euro di produzione. Tra queste specialità, si annoverano le isolane: Pecorino Romano Dop, Pecorino Sardo Dop, Fiore Sardo Dop, Agnello di Sardegna Igp, Olio extravergine di Oliva Sardegna Dop, Carciofo di Sardegna Dop, Zafferano di Sardegna Dop, Culurgionis d’Ogliastra Igp, Sebadas di Sardegna Igp», ha concluso la coordinatrice del Comitato promotore Maria Antonietta Dessi.

