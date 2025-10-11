VaiOnline
Decimoputzu-Siliqua.
12 ottobre 2025 alle 00:28

Un marchio e un sito Internet per promuovere il turismo 

L’obiettivo è aumentare il numero dei turisti a Decimoputzu , Siliqua , Vallermosa e Villaspeciosa . L’Unione dei Comuni ha incaricato la società Creostudios di Torino di elaborare un progetto di valorizzazione turistica del territorio. I comuni, pur non essendo riconosciuti come zone turistiche, possiedono un potenziale grazie alle risorse culturali e naturali e alla tradizione agro alimentare.

«La nostra visione è trasformare l’Unione dei Comuni, “I nuraghi di monte Idda e Fanaris”, in una piccola ma affascinante destinazione turistica», dice il consigliere comunale di Decimoputzu, Maurizio Ena, delegato dal sindaco Antonino Munzittu, «magari per brevi soggiorni che permettano ai visitatori di scoprire la ricchezza storica, culturale e naturalistica del territorio».

Sarà intanto sviluppato un marchio che rappresenti l’identità del territorio. Quattro paesi realizzeranno poi un sito web turistico che diventerà il fulcro della comunicazione anche attraverso i social.

«Il logo – continua Ena – diventa un strumento di marketing, utilizzabile su tutti i materiali promozionali delle campagne pubblicitarie dai souvenir fino ai canali digitali». Sarà il biglietto da visita e tramite il web sarà possibile raccontare la storia e le tradizioni. Potranno essere sviluppati tour virtuali, riprese aeree ad alta risoluzione, cattureranno le principali aree archeologiche e monumenti. (l. e.)

