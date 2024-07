Un marchio di qualità per l’uva da tavola e il pomodoro marese 

Per contribuire a rilanciare i prodotti tipici dell’agricoltura e della pastorizia di Maracalagonis, nasce il logo identificativo del nuovo progetto di sviluppo agricolo in filiera corta. «Un marchio con la “M” di Maracalagonis che, si legge in una nota, « si intreccia al simbolo dell’hashtag, tanto usato nei social e nella rete. Il tutto identificato con diversi colori di fondo e lo slogan “Maracalagonis, territorio da vivere e da gustare”». Il logo è stato presentato dal Comune e dalla Coldiretti.

Un simbolo che in questa prima fase è stato accostato a due delle produzioni di punta del territorio di Maracalagonis: il pomodoro (sa tomata maresa) e l’uva (s’axina maresa). Prevista tra l’altro, la consegna ai produttori delle cassette col marchio.

«In futuro - ha detto la sindaca Francesca Fadda - il programma sarà estesto alle altre produzioni territoriali con uno sguardo, oltre che all’agroalimentare, anche a turismo, artigianato e promozione territoriale».

L’assessore all’Agricoltura Ennio Fogli, ha parlato di esperienza vincente per far conoscere i nostri prodotti. Il vice presidente regionale di Coldiretti Efisio Perra e Giuseppe Farci, presidente della Coldiretti locale, hanno sostenuto che «la filiera corta per i prodotti dell’ortofrutta è sinonimo di grande qualità: questa iniziativa punta a sostenere i produttori locali nell’ingresso in nuovi canali commerciali per accrescere la loro economia». (ant. ser.)

