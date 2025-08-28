Un marchio comunale per promuovere il paese 

Sostenere prodotti ed attività locali con il marchio territoriale collettivo “Villamassargia”. La nascita del nuovo marchio e del regolamento d’uso hanno avuto il placet unanime del consiglio comunale, in una seduta largamente disertata dalla minoranza per il lutto che ha colpito la capogruppo Rita Caboni (alla quale la sindaca Debora Porrà ha fatto giungere il cordoglio dell’assise).

«Da anni promuoviamo lo sviluppo delle attività locali - ha spiegato la prima cittadina - ed ora aggiungiamo un altro tassello per sostenere le produzioni, i servizi, le manifestazioni e gli eventi del territorio, concentrando in un unico regolamento quanto attiene al marketing locale ed a quello territoriale. Così facendo forniamo garanzie al consumatore, incentiviamo l’imprenditoria locale e la cooperazione tra le aziende oltre a sostenere la produzione di beni e servizi ben definiti e distinguibili» Si è detta entusiasta l’assessora alla Cultura Sara Cambula: «Il beneficio è sia delle aziende che della comunità: portare il marchio Villamassargia anche al di fuori dei propri confini è fondamentale. A favore, seppur con dei rilievi, Fabio Secci, unico consigliere di minoranza presente: «Bene il nuovo marchio ma quest’amministrazione non è stata in grado di realizzare adeguamenti infrastrutturali su viabilità rurale, bene idrico e facilitazioni per la partecipazione ai bandi delle nostre aziende».

